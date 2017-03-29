В Благовещенске усилился ветер

Фото: sobaka.ru

В воскресенье, 2 апреля, в Благовещенске с утра наблюдается усиление ветра. По данным синоптиков, рано утром порывы достигали 13 метров в секунду. К настоящему времени ветер немного стих.

По прогнозу Амурского гидрометцентра, в дневное время в областной столице ожидается ветер северного направления, порывы составят до 8 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 10...12 градусов выше нуля. Дождь, который шел с утра, прекратится.

3 апреля в Благовещенске ожидается погода без осадков, скорость ветра не превысит 4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +17 градусов.

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#жизнь #погода

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