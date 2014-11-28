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Сегодня, 09:17 0

Центр Благовещенска на время остался без света

Центр Благовещенска на время остался без света
Фото: vestirama.ru

В воскресенье утром, 2 апреля, в Благовещенске произошла авария на центральных электросетях. В результате центр города на время оказался обесточен.

Как уточнили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурских коммунальных систем, без света, ориентировочно, остались жители домов, расположенных в районе от реки Амур до улицы Горького и от Театральной до Пионерской.

Дома были обесточены примерно на полчаса. Сейчас электроэнергию дали. Это подтвердили в диспетчерской городской электросети.

По неофициальной информации, причиной аварии стал сильный ветер.

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#ЖКХ #происшествия

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