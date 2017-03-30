Умер поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко

Фото: ria.ru

«Поэт в России больше, чем поэт». После продолжительной болезни классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко скончался в субботу, 1 апреля, в США на 85-м году жизни, сообщает РИА Новости. 31 марта в тяжелом состоянии его госпитализировали. 18 июля ему должно было исполниться 85 лет.

По словам вдовы Евтушенко Марии Новиковой, «он скончался … в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца». Это случилось в городе Талса (штат Оклахома, США).

Похоронят Евтушенко в Москве. «Он хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, я не знаю, сколько времени займет решение всех формальностей», — сказала она. По словам продюсера Сергея Винникова, Евгений Александрович просил похоронить его рядом с Борисом Пастернаком.

Евгений Евтушенко — советский и российский поэт, Также известен как прозаик, актер, режиссер, публицист. Родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. По информации ТАСС, первое стихотворение Евгения Евтушенко было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

1 июля 2015 года Евгений Евтушенко выступил в Благовещенске перед амурскими зрителями. Зал приветствовал культового советского поэта стоя. Перед концертом он дал интервью программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

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