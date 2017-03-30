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Умер поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко

Умер поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко
Фото: ria.ru

«Поэт в России больше, чем поэт». После продолжительной болезни классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко скончался в субботу, 1 апреля, в США на 85-м году жизни, сообщает РИА Новости. 31 марта в тяжелом состоянии его госпитализировали. 18 июля ему должно было исполниться 85 лет.

По словам вдовы Евтушенко Марии Новиковой, «он скончался … в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца». Это случилось в городе Талса (штат Оклахома, США).

Похоронят Евтушенко в Москве. «Он хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, я не знаю, сколько времени займет решение всех формальностей», — сказала она. По словам продюсера Сергея Винникова, Евгений Александрович просил похоронить его рядом с Борисом Пастернаком.

Евгений Евтушенко — советский и российский поэт, Также известен как прозаик, актер, режиссер, публицист. Родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. По информации ТАСС, первое стихотворение Евгения Евтушенко было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

1 июля 2015 года Евгений Евтушенко выступил в Благовещенске перед амурскими зрителями. Зал приветствовал культового советского поэта стоя. Перед концертом он дал интервью программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

Просмотров всего: 535

#культура #память

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    вечная память

  • нотка

    нотка
    2 часа назад

    вечная память

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    "...Имя «Евтушенко» давно стал собирательным образом наёмного горлодёра. Показал себя он в этом качестве с младых ногтей, был премирован поездкой в метрополию и в конце концов женился на английской кегебистке Джан Батлер. Роман с костоломкой был весьма бурный. Миссис изучала в разведшколе джиу-джитсу и бокс. С одной стороны это было хорошо. Например, в ресторане она отколошматила приставшего к Гангнусу хулигана. Но вот с другой стороны… Однажды она всерьёз повредила мужу челюсть, в другой раз – ударила ногой в пах, отчего муженёк лежал пластом неделю. К счастью, самки людей, в отличие от волков, становятся беспомощными в период беременности. Гангнус взял реванш и, - вжик, - ударил беременную джеймсбондиху в живот. Ребёнок родился больной, миссис Батлер успокоилась. Вместе с двумя отпрысками поэта проживает сейчас в метрополии..."

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    о Великий русский поэт., Что-же ты родину предал и уехал в пиндостан?

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    НА МЁРТВЫХ ВСЕГДА ЛЕГКО ПИСАТЬ ГАДОСТИ

  • vv0407

    vv0407
    1 час назад

    Типичный "прожектор" бывшей "перестройки". Смотри РАМ нет ли сейчас подобных "прожекторов", подготавливающих очередную "перестройку", как думаешь?

    А кто его "великим" то назначил?

  • vv0407

    vv0407
    1 час назад

    Дмитрий1959

    НА МЁРТВЫХ ВСЕГДА ЛЕГКО ПИСАТЬ ГАДОСТИ



    ???????

    Так о нем русские писатели всю правду, которую вы сейчас "гадостью" почему-то называете, еще 30 лет назад при жизни, рассказали. Читайте "Наш современник", "Молодую гвардию", "День" рубежей 80-90-хх гг прошлого века.

  • РАМ

    РАМ
    52 минуты назад

    vv0407

    Типичный "прожектор" бывшей "перестройки". Смотри РАМ нет ли сейчас подобных "прожекторов", подготавливающих очередную "перестройку", как думаешь?

    А кто его "великим" то назначил?



    Почему-то смотрел его страницу в Википедии аж 31 марта. Великий русский - это значит признанный еврейский поэт. Не зря они все в США едут жить.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    52 минуты назад

    обгадил человека вроде и сам приложился к истории

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    52 минуты назад

    обгадил человека вроде и сам приложился к истории

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