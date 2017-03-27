На первенство спортшколы по плаванию в Благовещенск впервые приехали хабаровчане (фото)

В субботу, 1 апреля, в Благовещенске завершились открытое первенство благовещенской ДЮСШ № 1 по плаванию. На соревнования в областной центр впервые более чем за 25 лет приехала команда из Хабаровского края. И заняла на турнире первое место.

Всего в открытом первенстве приняли участие команды четырех городов: Хабаровска, Биробиджана, Райчихинска и Благовещенска. Всего на водные дорожки вышли 246 спортсменов. Хабаровчан среди них было только 18. Тем не менее именно они стали победителями первенства. На открытии соревнований представители из Хабаровска рассказали, что последний раз пловцы из их города приезжали в Благовещенск на состязания в 1991 году.

После Хабаровска второе место заняла команда из Благовещенска, третье место – пловцы из Биробиджана.

Просмотров всего: 209

#спорт

распечатать