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Сегодня, 18:18 12

С 1 апреля в России увеличили пенсии

С 1 апреля в России увеличили пенсии
Фото: ru.investing.com

С 1 апреля россиянам повысили пенсии: на 0,38 % – страховые и на 1,5 % – социальные. Рост пенсий произойдет в соответствии с постановлением правительства РФ. В результате средний размер социальной пенсии в стране составит 8 774 рубля, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам – 13 026 рублей, сообщает «Интерфакс».

Страховые пенсии повышены на 0,38 % для всех неработающих пенсионеров. Эта дополнительная индексация связана с разницей между прогнозной и фактической инфляцией по итогам 2016 года – прогноз оказался выше факта как раз на 0,38 %. С 1 февраля страховую пенсию проиндексировали на уровень фактической инфляции – 5,4 %, но в бюджете Пенсионного фонда был заложен именно прогнозный показатель – 5,8 %.

24 марта министр труда и социальной защиты Максим Топилин пояснил журналистам, что для проведения доиндексации с 1 апреля не понадобится принимать постановление правительства, потому что «это автоматически вытекает из закона».

Просмотров всего: 1054

#соцзащита

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • agbor

    agbor
    4 часа назад

    На 0,38% это шутка или издевательство над пенсионерами :))))

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Да, повысили пенсию. На 54 рубля в среднем. Пенсионеры рады, чепчики в воздух бросают и прыгают до потолка!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Вот уроды!

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Вроде бы и увеличили, а на деле - сплошное унижение...

    Да что говорить, недаром с 1 апреля (дня дурака) "увеличили"

  • тортик53

    тортик53
    3 часа назад

    Зато Васильевой сегодня вернули спи**ное бабло и недвижимость...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    DimonS

    Да, повысили пенсию. На 54 рубля в среднем. Пенсионеры рады, чепчики в воздух бросают и прыгают до потолка!



    Цены на все поднимут значит. Да тарифы с июля.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад



    Да что говорить, недаром с 1 апреля (дня дурака) "увеличили"



    Так это же не первый год уже - с первого апреля повышать пенсии.

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Ну, дык, и повышают то на дурацкую сумму....

  • системник

    системник
    3 часа назад

    Работающие беднеют, почему пенсионеры должны богатеть. Такое впечатление, что Российские власти живут своею жизнью в зазеркалье.

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    И ни в чем себе не отказывайте...

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Кроме как издевательство, это ни как не назовешь..

    Позорище..

  • Розеда

    Розеда
    2 часа назад

    Вот это повысили!!! На 50 рублей? Смешно и горько!!!

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