С 1 апреля в России увеличили пенсии

Фото: ru.investing.com

С 1 апреля россиянам повысили пенсии: на 0,38 % – страховые и на 1,5 % – социальные. Рост пенсий произойдет в соответствии с постановлением правительства РФ. В результате средний размер социальной пенсии в стране составит 8 774 рубля, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам – 13 026 рублей, сообщает «Интерфакс».

Страховые пенсии повышены на 0,38 % для всех неработающих пенсионеров. Эта дополнительная индексация связана с разницей между прогнозной и фактической инфляцией по итогам 2016 года – прогноз оказался выше факта как раз на 0,38 %. С 1 февраля страховую пенсию проиндексировали на уровень фактической инфляции – 5,4 %, но в бюджете Пенсионного фонда был заложен именно прогнозный показатель – 5,8 %.

24 марта министр труда и социальной защиты Максим Топилин пояснил журналистам, что для проведения доиндексации с 1 апреля не понадобится принимать постановление правительства, потому что «это автоматически вытекает из закона».

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#соцзащита

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