Спасатели Благовещенска уговорили девушку не прыгать с шестого этажа (видео)

В субботу, 1 апреля, в микрорайоне Благовещенска 19-летняя девушка выбралась на внешнюю сторону балкона 6 этажа многоэтажного жилого дома. Происходящее увидела проходившая по улице женщина. Она решила, что девушка собирается покончить с собой и сразу вызвала спасателей.

Сотрудники пожарной части № 2 прибыли на место, обнаружили девушку на карнизе балкона и сразу начали разворачивать под ней надувной «куб жизни». Одновременно наверх выдвинули автолестницу. Спасатель по ней поднялся наверх, уговорил девушку, снял ее, спустил вниз, где передал медикам скорой помощи. Медики оставили девушку в городскую больницу.

В пресс-службе областного управления МЧС добавили, что причины, которые заставили девушку выбраться на карниз, спасателям неизвестны.

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