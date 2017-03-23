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Спасатели Благовещенска уговорили девушку не прыгать с шестого этажа (видео)

Спасатели Благовещенска уговорили девушку не прыгать с шестого этажа (видео)

В субботу, 1 апреля, в микрорайоне Благовещенска 19-летняя девушка выбралась на внешнюю сторону балкона 6 этажа многоэтажного жилого дома. Происходящее увидела проходившая по улице женщина. Она решила, что девушка собирается покончить с собой и сразу вызвала спасателей.

Сотрудники пожарной части № 2 прибыли на место, обнаружили девушку на карнизе балкона и сразу начали разворачивать под ней надувной «куб жизни». Одновременно наверх выдвинули автолестницу. Спасатель по ней поднялся наверх, уговорил девушку, снял ее, спустил вниз, где передал медикам скорой помощи. Медики оставили девушку в городскую больницу.

В пресс-службе областного управления МЧС добавили, что причины, которые заставили девушку выбраться на карниз, спасателям неизвестны.

Просмотров всего: 4668

#жизнь #МЧС #происшествия

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Микляй

    Микляй
    4 часа назад

    У дураков такие странные шуточки 1 апреля

    Спасатели молодцы!

  • Капуша

    Капуша
    4 часа назад

    Пройдут года, и однажды, в окружении своих внуков, она вспомнит это первое апреля, как повидло вытеснило серое вещество в ее голове, и не сможет объяснить, что же это было. Спасателям респект!!!

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    Женщине, которая вызвала спасателей респект. Не прошла мимо

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    4 часа назад

    Синий кит?

  • банбан

    банбан
    3 часа назад

    фиолетовая белка

  • Dомовой

    Dомовой
    3 часа назад

    А мне ее жалко стало. Может это был порыв необдуманный. А потом страху наверно натерпелась, пока стояла. Все таки высота приличная

  • Marfa

    Marfa
    3 часа назад

    Что же происходит! Жизнь обесценилась!

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    2 часа назад

    А потом они поженятся))

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Marfa

    Что же происходит! Жизнь обесценилась!



    Да ничего не происходит. Всегда такое было. В 96-м прямо под моими окнами парень лет 25 с крыши 4-этажного дома головой в бордюр вошел. В 2003-м лично стаскивал с крыши ДОСа дембеля-истеричку, которому проездные документы задержали на несколько дней.

    Все было. Только истерик в СМИ не было.

    Пишите, ребятки, пишите. Глядишь, еще какой-нибудь начитавшийся откуда-нибудь сиганет.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    2 часа назад

    Это флеш-моб такой - невеста и ее парень на лестнице)))

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Чхишвабрашван

    Синий кит?



    Нее, это синяя пятница.)))

  • Капитолина

    Капитолина
    1 час назад

    За синего кита обидно. Почему эти неадекваты взяли его символом. Да вообще любое живое существо зачем самоубийцам за символ брать? Они не любят жизнь. Пусть за символ будет табуретка, тарелка или веревка. Да хоть что. Кит при чем?

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Люди, берегите себя и друг друга, всегда и во всём! Всем прекрасной Весны!

  • Бодрячок

    Бодрячок
    20 минут назад

    Пожарник теперь жениться на ней полюбому

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    3 минуты назад

    Чет ростом девушка на ребёнка смахивает

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