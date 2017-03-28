Ранним утром в Благовещенске водитель проехался по трем припаркованным машинам

В субботу, 1 апреля, ранним утром в Благовещенске произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей сразу. Причем, по словам очевидцев, три из них стали участниками аварии невольно. Происшествие случилось на улице Политехнической между Ленина и Зейской.

Очевидец увидел последствия аварии в начале седьмого часа утра, когда на месте происшествия уже работали сотрудники ГИБДД. «По-видимому, водитель такси ехал по улице и зацепил сразу три припаркованные вдоль обочины машины», – рассказал мужчина.

Он также добавил, что пострадавших в ДТП нет. «Я видел водителя такси, он сам менял колесо у машины. Когда я шел обратно, его машины уже не было», – пояснил очевидец.

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