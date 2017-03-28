Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:10 1

Ранним утром в Благовещенске водитель проехался по трем припаркованным машинам

Ранним утром в Благовещенске водитель проехался по трем припаркованным машинам

В субботу, 1 апреля, ранним утром в Благовещенске произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей сразу. Причем, по словам очевидцев, три из них стали участниками аварии невольно. Происшествие случилось на улице Политехнической между Ленина и Зейской.

Очевидец увидел последствия аварии в начале седьмого часа утра, когда на месте происшествия уже работали сотрудники ГИБДД. «По-видимому, водитель такси ехал по улице и зацепил сразу три припаркованные вдоль обочины машины», – рассказал мужчина.

Он также добавил, что пострадавших в ДТП нет. «Я видел водителя такси, он сам менял колесо у машины. Когда я шел обратно, его машины уже не было», – пояснил очевидец.

Просмотров всего: 2255

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Бодрячок

    Бодрячок
    5 часов назад

    Это копейка, так и должно быть

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 16

Спасатели Благовещенска уговорили девушку не прыгать с шестого этажа (видео)
Происшествия 11

В Благовещенске водителя арестовали на 10 суток за шумный автомобиль
Общество 2

В Интернете появился приказ МВД о ношении шлемов для водителей автомобилей

Происшествия 10

После ремонта дороги район Благовещенска превратился в болото