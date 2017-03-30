В Благовещенске из горящего дома спасли мужчину

Фото: yaroslav-gunin.livejournal.com

В субботу, 1 апреля, в Благовещенске на улице Муравьева-Амурского в Северном микрорайоне произошел пожар в трехэтажном жилом доме. О возгорании стало известно примерно в 10 часов утра. На момент прибытия пожарных из окна на третьем этаже шел густой дым.

В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара квартира закопчена по всей площади. Из задымленной квартиры пожарные спасли мужчину 1983 года рождения.

В тушении участвовали боевые расчеты пожарной части № 12 Благовещенска, в составе семи человек и спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда ГОЧС Благовещенска, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары

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