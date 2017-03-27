Работников для Амурского ГПЗ готовят со школьной самьи

Фото: amurobl.ru

В рабочей поездке в Свободном губернатор Амурской области обсудил вопрос подбора кадров, которые будут заняты в строительстве и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода. Александр Козлов заехал в Амурский технический колледж, где готовят профильных специалистов по заказу компании «Газпром переработка Благовещенск».

Перед этим глава региона осмотрел с вертолёта основную площадку Амурского ГПЗ (где сейчас ведётся инженерная подготовка), причал на реке Зее, возводимый для нужд ГПЗ, объекты железнодорожной инфраструктуры, мост через реку Большая Пера и путепровод через федеральную трассу, а также место под будущий микрорайон на 5 000 жителей (сотрудников завода), который будет построен в северной части Свободного. Работы там начнутся в июле, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатору рассказали, что в опорных вузах ПАО «Газпром» на целевых местах обучаются 22 студента. До 17 апреля для них составят план прохождения практики на предприятиях газопереработки. Но главу региона интересовало, как могут пройти практику в структуре «Газпрома» студенты, обучающиеся вне рамок целевого набора, как формируется потребность предприятий в практикантах.

Ведущий специалист отдела по управлению персоналом компании «Газпром переработка Благовещенск» Наталья Черных пояснила, что в настоящее время потребность в таких практикантах формируется и для них будет организована практика в офисе компании или на предприятиях структуры «Газпром».

«Попрошу министерство образования и центр занятости сопровождать работу по прохождению практики амурских студентов в структуре Газпрома», –поручил Александр Козлов.

До 10 октября составлен список 10-классников, претендующих на целевые места в опорные вузы. Предварительно с ребятами будет проведено анкетирование на выявление профессиональных предпочтений и желание обучаться по целевому набору, запрошена их аттестация.

1 сентября в 1-й школе Свободного планируется запустить один профильный «Газпром- класс», в котором будут обучаться 25 человек. «Это будут 10-классники. Отбор будет осуществляться на конкурсной основе. У школьников будет углубленное изучение химии, физики, математики, информатики, - пояснила Наталья Черных. – Газпром берёт на себя обязательства по дополнительному материально-техническому оснащению специализированных кабинетов. Сюда входит оборудование в кабинет химии, физики и информатики. Оформление кабинетов в фирменном стиле "Газпрома". Кроме этого, запланированы средства на участие детей в олимпиадах различного уровня ПАО "Газпрома" и АмГУ».

Компанией «Газпром переработка Благовещенск» запланировано в первом полугодии 4 ярмарки вакансий, в которых примут участие опорные вузы, в которых обучаются амурские целевики.

«Это Томский политехнический университет, в котором сейчас обучаются 9 целевиков; университет им. Губкина в Москве – 3 человека и столько же сегодня учится в КНИТУ в Казани. А также "Газпром колледж Волгоград" – в нём обучаются 17 амурских ребят, пока учатся не по договору о целевом обучении, он с ними будет заключён позже», – перечислила вузы Наталья Черных. По результатам 1-го полугодия будут определено количество ярмарок во 2-м полугодии.

Кроме того, в ближайшее время пройдёт совместно с центром занятости населения Амурской области ярмарка вакансий в Свободном. Губернатор призвал профильные ведомства держать на контроле набор новых студентов.

Александра Козлова интересовало и материально-техническое оснащение колледжа. Представители компании «Газпром переработка Благовещенск» рассказали, что 30 января АТК был перечислен второй денежный транш в сумме 19 млн. рублей, перечень мероприятий уточнён и отработан. Средства пойдут на разработку методик, оснащение учебных классов, покупку виртуальных лабораторных комплексов, оборудование мастерских, запланирован ремонт актового зала, двух кабинетов, обновление мебели.

«В показателях 1 сентября набрать 100 новых студентов по специальностям, которые заказаны Газпромом. Сейчас уже 225 учатся», – добавил директор колледжа Олег Кривцов.

«Мне в рабочей поездке в Магдагачи задали вопрос – там же тоже было профессиональное среднетехническое училище, которое закрыто в 2010 году. С учётом потребностей, которые сегодня испытывает Газпром, не пришли ли мы к стадии реанимации среднетехнических училищ?» – спросил у регионального минобра губернатор.

«В данном случае мы перепрофилируем те специальности, которые не востребованы на рынке, но готовились в колледже. В Свободном есть ещё одно учебное заведение, которое может быть задействовано под подготовку кадров. В Шимановске ещё не полностью загружен колледж, который также может быть подключен к решению данных вопросов», – ответил замминистра образования Сергей Дмитриенко.

«Должна быть целая программа, которую надо обсудить со мной: где уже есть среднетехническое образование – его надо нагрузить. Там, где ликвидировано, нужно восстановить. Вопрос нам всем – где это сделать, сколько это в деньгах и сроки достижения цели, – поручил Александр Козлов. – Ответить на этот вопрос помогут заявки от Газпрома на необходимых профильных рабочих».

Александр Козлов поручил проработать обозначенные вопросы и с компанией «Сибур».

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#губернатор #образование #энергетика

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