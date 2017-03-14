Приамурье попало в справочник туриста «По России космической»

Фото: roscosmos.ru

Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) издала уникальный справочник по историческим и памятным местам, связанным с космонавтикой. Для российских и иностранных туристов разработали необходимые инструкции и поместили их в путеводителе. В книгу вошли 74 объекта из 36 регионов – от Калининграда до Благовещенска, сообщают «Известия».

Первый в истории справочник туриста «По России космической» рассчитан на широкую аудиторию любителей путешествий и космонавтики. Его также можно использовать и просто как познавательную книгу, посвященную истории космонавтики.

«Наш справочник — это, скорее, даже энциклопедия. Это первая такая серьезная кропотливая работа большого количества людей. За 60 лет с начала космической эры был накоплен интересный материал, который обобщает интерес к космической тематике, — рассказал президент АМКОС, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков.

Пока вышел пробный небольшой тираж, но книгу в электронном виде планируется разместить в свободном доступе в Сети. Кроме того, рассматриваются возможности перевода этого издания на английский, китайский и другие языки.

Справочник охватывает космодромы Байконур и Восточный, Центр подготовки космонавтов, демонстрационные и выставочные залы ведущих предприятий космической отрасли и институтов космической направленности Российской академии наук, государственные музеи космонавтики, мемориальные музеи выдающихся деятелей космонавтики и легендарных космонавтов, а также музеи учебных заведений.

«У нас шел длительный процесс согласования с каждой организацией по правилам доступа туристов в музеи, находящиеся на режимных объектах. Все вопросы были успешно решены. Мы сейчас можем объявить, что впервые были достигнуты договоренности об условиях посещения туристами предприятий космической отрасли», — отметили в АМКОС.

Для популяризации достижений отечественной космонавтики «Роскосмос» делегировал ЦЭНКИ право на координацию туристической деятельности. Более 40 туроператоров получили разрешения на организацию поездок на космодромы Байконур и Восточный, в программу которых входит посещение стартовых комплексов, музеев и исторических памятников. Впрочем, туристические поездки на новый российский космодром Восточный будут возможны только после завершения строительных работ и создания там необходимой инфраструктуры для приема туристов.

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