В Благовещенске водителя арестовали на 10 суток за шумный автомобиль

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Автоинспекторы Благовещенска задержали 23-летнего водителя, который управлял автомобилем Toyota Chaser с превышением допустимых нормативов уровня шума. На машине была установлена выхлопная система, не отвечающая государственному стандарту Российской Федерации.

С помощью спецсредства автоинспекторы произвели замеры и зафиксировали, что уровень шума глушителя превышает допустимую норму. При проверке водителя по информационным базам установлено, что 17 марта текущего года его уже задерживали за аналогичное правонарушение. Водителю выдали требование по устранению указанных нарушений, которое тот проигнорировал.

В связи с этим за невыполнение законного требования сотрудника полиции в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначили административное наказание в виде 10 суток ареста, сообщает госавтоинспекция Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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