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Сегодня, 14:35 6

В Благовещенске водителя арестовали на 10 суток за шумный автомобиль

В Благовещенске водителя арестовали на 10 суток за шумный автомобиль
Фото: www.drive2.ru

Автоинспекторы Благовещенска задержали 23-летнего водителя, который управлял автомобилем Toyota Chaser с превышением допустимых нормативов уровня шума. На машине была установлена выхлопная система, не отвечающая государственному стандарту Российской Федерации.

С помощью спецсредства автоинспекторы произвели замеры и зафиксировали, что уровень шума глушителя превышает допустимую норму. При проверке водителя по информационным базам установлено, что 17 марта текущего года его уже задерживали за аналогичное правонарушение. Водителю выдали требование по устранению указанных нарушений, которое тот проигнорировал.

В связи с этим за невыполнение законного требования сотрудника полиции в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначили административное наказание в виде 10 суток ареста, сообщает госавтоинспекция Амурской области.

Просмотров всего: 483

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Если так будет,то большой плюс начальнику ГИБДД .Молодец!!!

  • банбан

    банбан
    52 минуты назад

    шо? тут тоже про забастовку тишина? на дагов уже нацгвардию погнали

  • Генрих VI

    Генрих VI
    33 минуты назад

    С 1 апреля!

  • Blg-boy

    Blg-boy
    32 минуты назад

    Да подтверждено,в Дагестан стягивают войска Росгвардии ,дальнобойщики не хотят расходится будут разгонять силовым методом

  • Blg-boy

    Blg-boy
    31 минута назад

    Генрих это не 1 апреля на YouTube все есть..

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    29 минут назад

    шутки юмора

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