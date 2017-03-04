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1апреля
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Сегодня, 14:12 2

В Интернете появился приказ МВД о ношении шлемов для водителей автомобилей

В Интернете появился приказ МВД о ношении шлемов для водителей автомобилей
Фото: life.ru

В амурских соцсетях распространяется приказ якобы за подписью министра МВД о том, что с 10 апреля водители машин без подушек безопасности должны будут надевать шлемы. При этом многие считают приказ первоапрельской шуткой, но скан приказа в Сети появился раньше 1 апреля.

«С 10 апреля 2017 года вступает в силу поправка в правила дорожного движения, согласно которой водители автомашин, необорудованных подушками безопасности, за пределами населенных пунктов обязаны надевать защитный шлем на голову», – таково содержание «приказа» за подписью Владимира Колокольцева.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что издание такого приказа не соответствует действительности, сообщает РБК. В издании добавляют, что информацию о приказе первыми опубликовали СМИ Амурской области, Бурятии и Татарстана. К тому же, в Интернете ходят два разных изображения одного и того же приказа.

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#закон #СМИ #транспорт

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Это тоже из интернета:

    Олег Николаевич Кожемяко покидает пост губернатора Сахалинской области в связи с утратой доверия. http://1.bp.blogspot.com/-4VUyAgl0c8s/ULvZ4Om7GLI/AAAAAAABkpo/yvH9Vwf-65E/s1600/

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    40 минут назад

    Власти надо было про Димона наврать что-нибудь,потом на 1 апреля можно списать, если что -то пойдет не так.

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