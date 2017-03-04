В Интернете появился приказ МВД о ношении шлемов для водителей автомобилей

Фото: life.ru

В амурских соцсетях распространяется приказ якобы за подписью министра МВД о том, что с 10 апреля водители машин без подушек безопасности должны будут надевать шлемы. При этом многие считают приказ первоапрельской шуткой, но скан приказа в Сети появился раньше 1 апреля.

«С 10 апреля 2017 года вступает в силу поправка в правила дорожного движения, согласно которой водители автомашин, необорудованных подушками безопасности, за пределами населенных пунктов обязаны надевать защитный шлем на голову», – таково содержание «приказа» за подписью Владимира Колокольцева.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что издание такого приказа не соответствует действительности, сообщает РБК. В издании добавляют, что информацию о приказе первыми опубликовали СМИ Амурской области, Бурятии и Татарстана. К тому же, в Интернете ходят два разных изображения одного и того же приказа.

Просмотров всего: 733

#закон #СМИ #транспорт

распечатать