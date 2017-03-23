Некоторые страны могут отказаться от «Евровидения» из-за недопуска Самойловой

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Некоторые страны могут отказаться от участия в «Евровидении» на Украине из-за запрета на въезд конкурсантки из России Юлии Самойловой. Об этом говорится в послании главы Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, сообщает ТАСС.

Представитель ЕВС Дэвид Гудман подтвердил корреспонденту ТАСС в Женеве Константину Прибыткову, что письмо соответствующего содержания уже отправлено руководству Украины.

«Мы просим вас вмешаться и обеспечить для российской исполнительницы возможность въезда на Украину для последующего участия (в конкурсе)», - говорится в послании главы ЕВС по поводу запрета, наложенного украинскими спецслужбами. «Если ваша администрация утвердит данный запрет, это определенно будет иметь очень большие негативные последствия для международной репутации Украины как современного и демократического европейского государства, – подчеркнула Дельтенре. – Нет нужды и говорить, что нас также беспокоит то, какой ущерб это нанесет конкурсу "Евровидение" и Европейскому вещательному союзу».

По словам главы ЕВС, «сложившаяся ситуация вызывает гнев практически всех входящих в Союз европейских вещательных компаний, ряд из них раскритиковали данное решение и рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии». При этом Дельтенре напоминает, что прежде ни одна страна не позволяла себе запрещать исполнителям принимать участие в конкурсе.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

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