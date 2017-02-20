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Сегодня, 11:27 10

В микрорайоне Благовещенска взорвалась инкассаторская машина

В микрорайоне Благовещенска взорвалась инкассаторская машина

Именно так 1 апреля читатели Амур.инфо попытались разыграть редакцию информагентства. Они сообщили, что происшествие произошло только что. Люди услышали взрыв, потом увидели лежащую на боку машину. «Пожарные вытащили из кабины одного человека. Тут все деньги таскают», – писали читатели.

Новость была почти готова. Пресс-службу областного управления МЧС озадачили поиском информации про взрыв инкассаторской машины, который они «уже вовсю тушат».

Но ситуацию спас Интернет. Через поиск изображений удалось найти в Сети такую же фотографию, но необрезанную. На ней были видны номера автомобилей с регионом 29 – Архангельская область.

Пользуясь удобным случаем, редакция ИА «Амур.инфо» поздравляет всех амурчан с Днем смеха! Будьте бдительны! Но не забывайте улыбаться!

Просмотров всего: 3795

#жизнь #отдых #праздники

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    Получилось, АИ. Пятёрка

  • Уголёк

    Уголёк
    4 часа назад

    Мдээ..

  • Вицли

    Вицли
    4 часа назад

  • agbor

    agbor
    4 часа назад

    Все деньги таскают :)), молодцы

  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Куда таскают, в инкассаторскую машину?

  • Molex69

    Molex69
    4 часа назад

    да уж новость веселая. Все взорвалось,все погибли, "Но не забывайте улыбаться!".

  • Caramel

    Caramel
    4 часа назад

    3.4

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    3.4

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    3.4

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    1 час назад

    Molex69, конечно, веселая: ведь никто не взорвался, никто не погиб. По-моему, одна сплошная радость

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