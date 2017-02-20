В микрорайоне Благовещенска взорвалась инкассаторская машина

Именно так 1 апреля читатели Амур.инфо попытались разыграть редакцию информагентства. Они сообщили, что происшествие произошло только что. Люди услышали взрыв, потом увидели лежащую на боку машину. «Пожарные вытащили из кабины одного человека. Тут все деньги таскают», – писали читатели.

Новость была почти готова. Пресс-службу областного управления МЧС озадачили поиском информации про взрыв инкассаторской машины, который они «уже вовсю тушат».

Но ситуацию спас Интернет. Через поиск изображений удалось найти в Сети такую же фотографию, но необрезанную. На ней были видны номера автомобилей с регионом 29 – Архангельская область.

Пользуясь удобным случаем, редакция ИА «Амур.инфо» поздравляет всех амурчан с Днем смеха! Будьте бдительны! Но не забывайте улыбаться!

Просмотров всего: 3795

#жизнь #отдых #праздники

распечатать