В Свободном и Зее завершили капитальный ремонт крыш домов

Фото: www.su153.ru

В марте 2017 года был завершен капитальный ремонт крыш трех многоквартирных домов в Свободном и двух многокрвартирных домов в Зее. Работы включали ремонт стропильных систем, установку обрешетки, замену старого кровельного покрытия на новое – из профилированной стали. Также на крышах установили леерное ограждение со снегозадерживающим устройством.

Капитальный ремонт крыш прошел в домах № 10 и № 12 в переулке Театральный и в доме № 29 на улице Ленина города Свободный. Его выполнила подрядная организация ООО «Радиострой РТВ». В Зее ремонт крыш сделали в домах № 278 и № 280 по улице Ленина. Здесь работала подрядная организация ОАО «СМУ–25», сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ .

Кроме указанных работ, на крышах заменили системы водосточных труб и установили противопожарные люки.

«Ремонтно-строительные работы выполнены строго в соответствии с проектной документацией. В процессе проверки качества выполненных работ по капитальному ремонту недостатки не выявлены. В настоящее время крыши домов введены в эксплуатацию», – заявил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

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#ЖКХ #Зея #Свободный

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