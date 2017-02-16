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После ремонта дороги район Благовещенска превратился в болото

После ремонта дороги район Благовещенска превратился в болото

Жители одного из районов Благовещенска в районе улиц Горького – Лазо тонут в луже. По их словам, она образовалась после ремонта соседней дороги. Ливневок, в которые раньше уходила вода, теперь нет. Еще одна жалоба – на отсутствие мусорных контейнеров. Люди не раз обращались в различные инстанции, чтобы решить проблему, но везде получали отказ.

Не намочив ног, жителям этого района домой не добраться. Главное препятствие на их пути – большая лужа. Некоторые жители помнят это место с самого детства. Говорят, раньше в районе улиц Горького – Лазо была хорошая лужайка, где играли дети. Дорогу отремонтировали, и за пару лет после этого она превратилась в болото.

«Как подняли дорогу, так ни ливневок у нас нет, ничего. И вот эта лужа постоянно стала стоять. Весной разливается, когда снег сходит, а летом она вся зеленая стоит и никуда не уходит. Раньше она пониже была, и ливневки обыкновенные такие были, и дорога была пониже. И всё уходило, не было такого», – рассказывает местная жительница Лариса Кущак.

Вода уходила через ливневки и не застаивалась. На протяжении почти 30 лет возле зданий было сухо. А теперь вода заходит не только во дворы, но и просачивается в дома.

«Там стена сырая, здесь оно вот отходит всё. Отсюда мебель начала портиться, отходит тоже. Там в комнате по стене грибок, мы страдаем от этого», – добавила жительница дома по улице Горького Татьяна Аникина.

Грибок, отсыревшие половицы и линолеум – в таких условиях теперь проживают жильцы частного сектора. Неприятный запах – еще одна проблема. Мусорные баки убрали, другие – так и не поставили. Вот и приходится местным жителям выставлять мешки с мусором вдоль дороги и выливать на землю отходы.

«В 2011 году я обратилась в ГСТК, вот у меня есть договор. Мы подписали договор об уборке мусора. С 2011 года, если я не напишу отказ от уборки мусора, его обещали продолжать убирать каждый год. Я не подписывала отказ. Куда мне мусор-то девать? Сейчас приходится носить на другие помойки, на машине дочь вывозит куда-то», – рассказала жительница другого дома Наталья Белявцева.

Некоторым жильцам до сих пор приходят квитанции за вывоз мусора – от кого неизвестно. На балансе какой компании находятся эти дома, жители не знают. По их словам, они не раз обращались в различные организации, но их везде переадресовывали к конкурентам. Тогда горожане обратились за помощью к местным властям, чтобы решить проблемы с ливневками и мусором.

«Написали в организацию управления ЖКХ Благовещенска Казанцеву. Значит, мы туда ходили, и нам ответили: рассматривать будем ваше заявление в течение месяца. Куда дальше? Всё тает, всё течет, вы же видите», – описала ситуацию Людмила Кузнецова.

Почему на отремонтированной дороге нет ливневок, кто должен отвечать за вывоз мусора из этого частного сектора и что делать людям в сложившейся ситуации – эти вопросы редакция «Альфа-канала» адресовала местным властям. Ответ на них в городской администрации пообещали дать на следующей неделе.

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#ЖКХ #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Это Благовещенск. Город где нет власти и на 6арод всем наплевать

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Если мы будем строить все дороги с учетом ливневой канализации, они дольше будут сохраняться в хорошем состоянии, даже капитальный ремонт окажется значительно дешевле. Потому что основание дороги будет сохраняться. Ливневка на 40% улучшает сохранность дороги, и это немало.

    http://www.vsluh.ru/news/interview/304949

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад



    Написали в организацию управления ЖКХ Благовещенска Казанцеву. Значит, мы туда ходили, и нам ответили: рассматривать будем ваше заявление в течение месяца. Куда дальше?



    Бодрячку надо писать!

    Ведь это он руководил областным ЖКХ до своего мэрства, а впоследствии и губернаторства!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Oldlord



    Написали в организацию управления ЖКХ Благовещенска Казанцеву. Значит, мы туда ходили, и нам ответили: рассматривать будем ваше заявление в течение месяца. Куда дальше?



    Бодрячку надо писать!

    Ведь это он руководил областным ЖКХ до своего мэрства, а впоследствии и губернаторства!



    Проедь по области по котельным деревень и поселков, зайди внутрь, посмотри на советское оборудование и токарный станок производства завода "Красный Октябрь" 1955 года, теплосети глянь, колодцы, канашку, дороги, ливневки ))).

    Какое там руководство..., какой министр ЖКХ.... Развал и бардак везде, неуволенные работяги еле латают советское оборудование, кочегаров наверное скоро напнут - отопительный кончился.

    Это им не в ОКЦ средь бела дня в пятницу награды и грамоты в День ЖКХ( вход по паспортам, видимо приходом простых жителей боялись праздник себе испортить) друг другу раздавать, да премии выписывать, по кабакам гуляя.

    Это просто граждане на работе были заняты, знали бы, где все начальство жкхашное гулять будет пришло бы пол города точно на разборки с претензиями)))

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Березрвский с Кожемяко хоть по ливневкам ползали... а современным деятелям и залезть некуда, да и видимо незачем. Они и Фрунзе без ливневок заасфальтировали, там уже дорога проваливается и вода вокруг естественно. .. руководители

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Я так предполагаю, что ливневки в сметной документации были. Но... по факту куда-то делись

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    vertex

    Oldlord



    Написали в организацию управления ЖКХ Благовещенска Казанцеву. Значит, мы туда ходили, и нам ответили: рассматривать будем ваше заявление в течение месяца. Куда дальше?



    Бодрячку надо писать!

    Ведь это он руководил областным ЖКХ до своего мэрства, а впоследствии и губернаторства!



    Проедь по области ....



    А зачем ездить-то?

    Если в столице региона такой бардак, то на окраинах всё ещё хуже!

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