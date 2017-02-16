После ремонта дороги район Благовещенска превратился в болото

Жители одного из районов Благовещенска в районе улиц Горького – Лазо тонут в луже. По их словам, она образовалась после ремонта соседней дороги. Ливневок, в которые раньше уходила вода, теперь нет. Еще одна жалоба – на отсутствие мусорных контейнеров. Люди не раз обращались в различные инстанции, чтобы решить проблему, но везде получали отказ.

Не намочив ног, жителям этого района домой не добраться. Главное препятствие на их пути – большая лужа. Некоторые жители помнят это место с самого детства. Говорят, раньше в районе улиц Горького – Лазо была хорошая лужайка, где играли дети. Дорогу отремонтировали, и за пару лет после этого она превратилась в болото.

«Как подняли дорогу, так ни ливневок у нас нет, ничего. И вот эта лужа постоянно стала стоять. Весной разливается, когда снег сходит, а летом она вся зеленая стоит и никуда не уходит. Раньше она пониже была, и ливневки обыкновенные такие были, и дорога была пониже. И всё уходило, не было такого», – рассказывает местная жительница Лариса Кущак.

Вода уходила через ливневки и не застаивалась. На протяжении почти 30 лет возле зданий было сухо. А теперь вода заходит не только во дворы, но и просачивается в дома.

«Там стена сырая, здесь оно вот отходит всё. Отсюда мебель начала портиться, отходит тоже. Там в комнате по стене грибок, мы страдаем от этого», – добавила жительница дома по улице Горького Татьяна Аникина.

Грибок, отсыревшие половицы и линолеум – в таких условиях теперь проживают жильцы частного сектора. Неприятный запах – еще одна проблема. Мусорные баки убрали, другие – так и не поставили. Вот и приходится местным жителям выставлять мешки с мусором вдоль дороги и выливать на землю отходы.

«В 2011 году я обратилась в ГСТК, вот у меня есть договор. Мы подписали договор об уборке мусора. С 2011 года, если я не напишу отказ от уборки мусора, его обещали продолжать убирать каждый год. Я не подписывала отказ. Куда мне мусор-то девать? Сейчас приходится носить на другие помойки, на машине дочь вывозит куда-то», – рассказала жительница другого дома Наталья Белявцева.

Некоторым жильцам до сих пор приходят квитанции за вывоз мусора – от кого неизвестно. На балансе какой компании находятся эти дома, жители не знают. По их словам, они не раз обращались в различные организации, но их везде переадресовывали к конкурентам. Тогда горожане обратились за помощью к местным властям, чтобы решить проблемы с ливневками и мусором.

«Написали в организацию управления ЖКХ Благовещенска Казанцеву. Значит, мы туда ходили, и нам ответили: рассматривать будем ваше заявление в течение месяца. Куда дальше? Всё тает, всё течет, вы же видите», – описала ситуацию Людмила Кузнецова.

Почему на отремонтированной дороге нет ливневок, кто должен отвечать за вывоз мусора из этого частного сектора и что делать людям в сложившейся ситуации – эти вопросы редакция «Альфа-канала» адресовала местным властям. Ответ на них в городской администрации пообещали дать на следующей неделе.

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