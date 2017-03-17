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Глава Минтруда исключил увеличение отпуска за переработку

Глава Минтруда исключил увеличение отпуска за переработку
Фото: ria.ru

России необходимо повышать производительность труда, но «ни в коем случае не сокращать и не увеличивать отпуска». Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, комментируя законопроект от ЛДПР, в котором предлагается увеличить на 15 дней отпуск за работу сверх нормы, сообщает РБК. Министр допустил, что ответ по данной инициативе ЛДПР будет «скорее, отрицательный».

В качестве альтернативы он предложил работодателю и работнику договориться о денежной компенсации за переработки, а также оптимизировать график работы, чтобы было удобно сотруднику, а его производительность была оптимизирована.

«В трудовом законодательстве в этом плане всё сбалансировано», — сказал Топилин. Он отметил, что подобные предложения должны исходить от «работодателей и от профсоюзов». Но они не просили увеличивать отпуска, отметил глава Министерства труда. «Здесь нужно слушать эти стороны, наверное, это не должно быть партийными инициативами», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, где предлагала ограничить отработанное за пределами рабочего дня время 120 часами в год. В том случае если сотрудник переработает больше этого значения, то ему предлагается выделить дополнительный оплачиваемый отпуск — от трех до 15 календарных дней за каждый ненормированный рабочий день.

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#закон #работа #российская власть

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