1 апреля – праздник смеха, дураков и птиц

Фото: bygaga.com.ua

В первый день апреля во всём мире отмечают День смеха, а попросту говоря, – День дурака. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними.

Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, называя тех, кто шутит после этого времени, «апрельскими дураками». Главное празднование в СНГ Дня дурака (Юморина) проходит в Одессе, в этот же день аналогичный фестиваль проходит в болгарской столице юмора Габрово.

Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей не было отбоя. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось.

* * *

Также 1 апреля отмечается экологический праздник – Международный день птиц. Ежегодно он проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», подписанная 19 марта 1902 года и вступившая в силу 12 декабря 1905 года, стала первой международной конвенцией в области защиты окружающей среды. Для Советской России был важен «Международный договор о перелётных птицах», который она подписала в 1918 году и который действует до сих пор; на смену же документу 1902 года пришла «Международная конвенция об охране птиц», подписанная 18 октября 1950 года в Париже – она рассматривала уже все виды птиц, а не только те, которые полезны для сельского хозяйства.

* * *

Своё 20-летие сегодня отмечает восходящая звезда Голливуда, английский актёр Эйса Баттерфилд. Несмотря на довольно молодой возраст, Эйса сыграл немало главных ролей у маститых режиссёров – Бруно в «Мальчике в полосатой пижаме» Марка Хермана, Хьюго в «Хранителе времени» Мартина Скорсезе, Эндрю в «Игре Эндера» Гэвина Худа, Джейкоба Портмана в «Доме странных детей мисс Перегрин» и другие.

Баттерфилд начал актёрскую карьеру в семилетнем возрасте на сцене школьного театра. В 2006 году состоялся дебют Эйсы в кино; мальчик сыграл в телевизионной драме «После Томаса». За роль немецкого мальчика Бруно в драме «Мальчик в полосатой пижаме» Эйса номинировался на Премию британского независимого кино в категории «Наиболее перспективный новичок». В этом году вышел фильм «Космос между нами», в котором Баттерфилд сыграл главную роль.

Просмотров всего: 514

#животные #кино #культура #праздники #юмор

распечатать