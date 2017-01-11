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Сегодня, 18:11 2

Амурчанам снова могут начать компенсировать проценты по ипотеке

Амурчанам снова могут начать компенсировать проценты по ипотеке
Фото: avenu38.ru

С 2019 года амурчане снова смогут рассчитывать на компенсацию процентов по ипотеке из областного бюджета. Программу «Развитие жилищного кредитования в Амурской области» хотят возобновить. Об этом заявил губернатор Приамурья Александр Козлов.

Об этих планах глава области рассказал во время записи программы «Губернаторский час». Вопрос о компенсации ипотечных процентов задал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Михаил Митрофанов.

Областная программа была приостановлена из-за долгов в 2014 году. С того времени бюджет лишь расплачивается по долгам с участниками. В 2017 году, к примеру, выплаты получат 1 600 человек, на это в бюджете запланировали более 230 миллионов рублей. В следующем – 205 миллионов и 1,5 тысячи человек. Так власти планируют расплатиться со всеми участниками программы к 2019 году.

«Это долги, сформированные до 2015 года, то есть мы отдаем долги. Мы сейчас долги отдаем и сразу же возобновляем эту программу, но с учетом адресности, целесообразности помощи именно тем людям, которые в этом нуждаются, а не в коммерческих целях, когда люди берут квартиры и сдают в аренду», – сказал Александр Козлов.

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#губернатор #финансы

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Большевик

    Большевик
    29 минут назад

    Ну-ну. Кто в это поверит?

  • full

    full
    27 минут назад

    Где бодрячок будет в девятнадцатом?

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