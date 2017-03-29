В Белогорске пал подобрался к детскому саду

Фото: informpskov.ru

В пятницу днем, 31 марта, в Белогорске к территории детского сада № 17 подошел пал. В итоге с огнем удалось быстро справиться, никто не пострадал.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сигнал о том, что к детсаду приближается пал, поступил в 14:25. На место происшествия выехала пожарная команда воинской части, расположенной недалеко от сада.

Огонь удалось быстро потушить, на территорию детского сада он не перекинулся. Пострадавших нет. Пламя уничтожило около 600 квадратных метров сухой травы.

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