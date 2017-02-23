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Курсанты выиграли Кубок КВН министра обороны в зоне Сибирь и Дальний Восток

Курсанты выиграли Кубок КВН министра обороны в зоне Сибирь и Дальний Восток

Курсанты ДВОКУ стали первыми на Кубке КВН министра обороны страны и завоевали титул чемпионов среди военных вузов Сибири и Дальнего Востока. Это был уже четвертый подобный фестиваль для команды «Осторожно, ДВОКУ!», но такого результата она добилась впервые.

В 2017 году игра проходила в Хабаровске. На завершающем этапе КВНщики из ДВОКУ получили высший балл, обойдя участников из пяти военных вузов, и выбились в лидеры. В конце мая им предстоит побороться за Кубок министра обороны с командами из других регионов на фестивале в Москве.

«Мы уже начали готовиться. Это будет еще долго-долго и сложно. Потому что это высокий, первый лига. Это будет очень сложно. Мы долго работаем, долго готовимся», – рассказал участник команды Кандиду Гуамбо.

Параллельно с этим команда «Осторожно, ДВОКУ!» стала лауреатом II степени на фестивале Центральной Тихоокеанской лиги КВН. Победителей поздравили на плацу во время построения и вручили дипломы и грамоты.

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#военные #вузы #конкурсы #отдых

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