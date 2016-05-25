В Благовещенске выявили поддельное сливочное масло

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В Благовещенске специалисты Роспотребнадзора выявили в розничной торговой сети поддельную молочную продукцию. Это сладко-сливочное масло «Традиционное», изготовитель ООО «Экопродукт» из Новосибирска.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, продукт не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза. Так, установлено, что в масле «Традиционное» вместо животных жиров содержатся растительные, отсутствуют дата изготовления продукта, информация о пищевой и энергетической ценности.

По информации, поступившей из управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, указанный на этикетке изготовитель ООО «Экопродукт» производством масла не занимается.

На продукцию масла в количестве 1 636 пачек был наложен арест. Всего из оборота выведено свыше 830 килограммов контрафакта.

По данному факту были возбуждены административные дела. Информация передана в следственное управление СК России.

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#происшествия #торговля

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