Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:43 2

В Благовещенске выявили поддельное сливочное масло

В Благовещенске выявили поддельное сливочное масло
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

В Благовещенске специалисты Роспотребнадзора выявили в розничной торговой сети поддельную молочную продукцию. Это сладко-сливочное масло «Традиционное», изготовитель ООО «Экопродукт» из Новосибирска.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, продукт не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза. Так, установлено, что в масле «Традиционное» вместо животных жиров содержатся растительные, отсутствуют дата изготовления продукта, информация о пищевой и энергетической ценности.

По информации, поступившей из управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, указанный на этикетке изготовитель ООО «Экопродукт» производством масла не занимается.

На продукцию масла в количестве 1 636 пачек был наложен арест. Всего из оборота выведено свыше 830 килограммов контрафакта.

По данному факту были возбуждены административные дела. Информация передана в следственное управление СК России.

Просмотров всего: 753

#происшествия #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Статист

    Статист
    1 час назад

    а чо не пишут где нашли, небось опять магазин с названием "автоматического регулировщика дорожно движения с тремя цветами"

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Долго искали?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Белогорске пал подобрался к детскому саду
Происшествия 12

Свалка на 5-й стройке находится на земле Минобороны и городским властям недоступна
Происшествия 8

В Благовещенском районе нетрезвая автоледи врезалась в дерево
В России и мире

В Красноярске двухлетняя девочка погибла, выпав из окна с пятого этажа