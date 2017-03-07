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Требуется срочная помощь учителю начальных классов из Белогорска

Требуется срочная помощь учителю начальных классов из Белогорска

Учителю начальных классов из Белогорска Наталье Зиненко требуется срочная медицинская помощь в лечении рака кишечника. С болезнью она самостоятельно борется с 2013 года, но сейчас на экстренную операцию и последующую реабилитацию ей требуется 40 тысяч долларов. Родственники обращаются к неравнодушным людям с просьбой помочь.

Наталья Владимировна Зиненко уже более 25 лет трудится учителем начальных классов в школе № 17 в Белогорске. С 2013 года она борется с тяжелой болезнью. Перенесла уже четыре операции.

В течение четырех лет семья Натальи Владимировны справлялась собственными силами, отправляла в Москву на лечение, затем – на лечение в Израиль. Однако уже в Израиле ее состояние резко ухудшилось. Сейчас необходимо собрать 40 000 долларов на одну экстренную операцию плюс дальнейшую реабилитацию. Лечение очень дорогостоящее и родственники хотели операцию провести в России, однако врачи сейчас не рекомендуют перелеты, так как это стало опасно для жизни пациентки.

Близкие продают квартиру и собирают средства, какие только можно, однако их катастрофически не хватает. Поэтому они приняли решение обратиться к неравнодушным людям. Перечислять денежные средства можно на карту Сбербанка № 639002039004799798 (карта принадлежит сестре Натальи Владимировны – Елене Шияновой).

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#Белогорск #здоровье #соцзащита

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Комментарии
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  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    Кинул сколько смог.

  • Дарья Нестерова

    Дарья Нестерова
    38 минут назад

    Операция не выполнена, неверный номер карты. Проверила номер несколько раз.

  • спартак дв

    спартак дв
    19 минут назад

    У меня все прошло

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