Пореченков назвал постановкой и враньём всё происходящее на «Битве экстрасенсов»

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Актёр Михаил Пореченков в пятничном утреннем эфире «Нашего радио» раскритиковал шоу «Битва экстрасенсов», ведущим которого когда-то являлся, заявив, что всё происходящее на экране – постановка и враньё. Об этом пишет ИА Regnum.

Нынешний ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров воспринял слова своего коллеги с недоумением. «Не знаю, зачем он это говорит», – сказал Башаров, добавив, что если кто-то считает это неправдой – «пускай считает». Также Марат подчеркнул, что слёзы людей в кадре не могут быть постановочными.

Также Пореченкову ответил бывший соведущий этой же программы, психиатр-криминалист Михаил Виноградов. По его мнению, уже доказан факт существования таких людей, которые имеют экстрасенсорные способности.

Один из участников «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони возмутился заявлением Пореченкова. «Раньше я считал, что Михаил ушёл со съёмочной площадки, потому что он просто устал от самого процесса и сумасшедшего графика. А теперь я понимаю, что всё это время он считал всех экстрасенсов актёрами, и, видимо, его гложет то, что они играют гораздо лучше и профессиональнее, чем он», – язвительно отметил Кадони.

«У меня возникает вопрос: почему на протяжении трёх лет все его интервью были посвящены тому, что он удивлён происходящим на проекте, уверяя всех, что это чистая правда. По всей видимости, Михаил стал слишком далёк от эфиров, из которых он пропал, поэтому теперь и допускает подобного рода высказывания», – цитирует участника проекта Life.ru.

Программа «Битва экстрасенсов», основанная на формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge, выходит на телеканале ТНТ с 2007 года. В 2017 году она получила антипремию премии «За верность науке» Министерства образования РФ. Лауреатом антипремии передача стала за популяризацию лженауки.

Михаил Пореченков был ведущим проекта с первого по седьмой сезон.

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