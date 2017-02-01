Фонд капремонта Приамурья хочет купить два внедорожника почти за 2 млн рублей

Фото: myforumavto.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области объявил электронный аукцион. Организация намерена приобрести два внедорожника, на это она готова потратить более 1,8 миллиона рублей.

Как следует из документов закупки, Фонд собирается купить два автомобиля Renault Duster в комплектации Expression (или эквивалент). Год выпуска машин должен быть не ранее 2016 года, цвет кузова – белый. Объем двигателя у транспорта должен составлять 1,6 литра, коробка передач – механическая шестиступенчатая, привод – полный. Максимальная мощность внедорожников – 114 лошадиных сил.

Приобретаемые Renault Duster должны быть оснащены кондиционером, пакетом шумоизоляции, индикатором переключения передач, режимом Eco mode, бесключевым доступом к бензобаку, наружными зеркалами с электроприводом и электрообогревом, регулировкой руля по высоте, складывающейся спинкой заднего сиденья, центральным замком с дистанционным управлением, аудиосистемой CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth, включающей подрулевой джойстик.

С точки зрения безопасности автомобили должны быть оборудованы ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU, подушкой безопасности водителя, двумя задними подголовниками, системой креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях, трехточечными ремнями безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий.

Также машины должны быть приспособлены к российским условиям: иметь защиту картера, антикоррозийную защиту кузова. Двигатели авто должны быть адаптированы к запуску в холодном климате.

31 марта стартовала подача заявок от потенциальных поставщиков авто. Завершится этот этап 6 апреля. После состоится электронный аукцион, который определит, кто станет поставщиком двух Renault Duster для нужд Фонда.

Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 1 886 614 рублей. В процессе торгов она может снизиться, насколько значительно, пока неизвестно.

Между тем, по данным сайта Renault.ru, стоимость одного нового автомобиля Renault Duster в комплектации Expression в России составляет от 779 990 рублей. Сайт Renault-duster-club.su называет цену Renault Duster в комплектации Expression от 492 000 до 607 000 рублей. Сайт Renault-grand.ru оценивает эту комплектацию в сумму от 769 990 рублей.

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