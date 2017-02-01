Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:23 49

Фонд капремонта Приамурья хочет купить два внедорожника почти за 2 млн рублей

Фонд капремонта Приамурья хочет купить два внедорожника почти за 2 млн рублей
Фото: myforumavto.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области объявил электронный аукцион. Организация намерена приобрести два внедорожника, на это она готова потратить более 1,8 миллиона рублей.

Как следует из документов закупки, Фонд собирается купить два автомобиля Renault Duster в комплектации Expression (или эквивалент). Год выпуска машин должен быть не ранее 2016 года, цвет кузова – белый. Объем двигателя у транспорта должен составлять 1,6 литра, коробка передач – механическая шестиступенчатая, привод – полный. Максимальная мощность внедорожников – 114 лошадиных сил.

Приобретаемые Renault Duster должны быть оснащены кондиционером, пакетом шумоизоляции, индикатором переключения передач, режимом Eco mode, бесключевым доступом к бензобаку, наружными зеркалами с электроприводом и электрообогревом, регулировкой руля по высоте, складывающейся спинкой заднего сиденья, центральным замком с дистанционным управлением, аудиосистемой CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth, включающей подрулевой джойстик.

С точки зрения безопасности автомобили должны быть оборудованы ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU, подушкой безопасности водителя, двумя задними подголовниками, системой креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях, трехточечными ремнями безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий.

Также машины должны быть приспособлены к российским условиям: иметь защиту картера, антикоррозийную защиту кузова. Двигатели авто должны быть адаптированы к запуску в холодном климате.

31 марта стартовала подача заявок от потенциальных поставщиков авто. Завершится этот этап 6 апреля. После состоится электронный аукцион, который определит, кто станет поставщиком двух Renault Duster для нужд Фонда.

Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 1 886 614 рублей. В процессе торгов она может снизиться, насколько значительно, пока неизвестно.

Между тем, по данным сайта Renault.ru, стоимость одного нового автомобиля Renault Duster в комплектации Expression в России составляет от 779 990 рублей. Сайт Renault-duster-club.su называет цену Renault Duster в комплектации Expression от 492 000 до 607 000 рублей. Сайт Renault-grand.ru оценивает эту комплектацию в сумму от 769 990 рублей.

Просмотров всего: 1403

#транспорт #цены

распечатать

Комментарии
Показать все (49) Обсудить на форуме
  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    Если они еще не приобретали то вполне понятная покупка... Мне больше интересно, а где такие учреждения должны приобретать автомобили на свои нужды? На рынок табу, остаются только салоны, где даже лада калина может стоить 700 тысяч, где вообще ценники дикие

  • Капуша

    Капуша
    2 часа назад

    ВОТ ПОЭТОМУ Я И НЕ ПЛАЧУ ЗА ЭТУ УСЛУГУ

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Вот, интересно, сколько этот самый фонд тратит денег, на администрирование всех денег, на собственные нужды?? Оно того стоит?

    С какого... с моих уплаченых денег на кап ремонт, они себе машины брали с разными ништяками.. ??? Я категорически против... дармоеды!!!!

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    2 часа назад

    Не зря подняли взносы на кап.ремонт на 20%..

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    2 часа назад

    ГДЕ РЕВИЗИЯ ОТ ОНФ?

  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    Две машины на область, вы шутите? Какая ревизия ОНФ?

  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    А почему не УАЗ Патриот?... А понял, у него нет бесключевого доступа к бензобаку... Очень нужная опция.

  • Уголёк

    Уголёк
    2 часа назад

    А у патриота че, цена меньше что ли? Новый знаете ли тоже не дешевый

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Al_kassandra

    ГДЕ РЕВИЗИЯ ОТ ОНФ?



    Да этот ОНФ от той же ЕР и кормится.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Петрович Я

    Две машины на область, вы шутите? Какая ревизия ОНФ?



    Вы сами шутите .

    Ну , вот , поедут они шашлыккапремонт проверять - планировать , ну и как им , бедным , худым . в двух внедорожниках поместиться (((

    Нада ещё автобус и вертолёт .

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Там спецов судю по всему нету.

    Две шушлайки и хватит им.

    Еще и за наши деньги

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    И правда шуточная стоимость для необходимой работы. Таких аукционов тысячи, почему именно этот АИ выложил? Это стандарт же.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Уже стандарт

    нормально

    с людей сдирают, из квартир выселяют, а они на эти деньги кутят.

  • nikov54

    nikov54
    1 час назад

    И это на наши общие деньги? Совсем совесть потеряли? Кто вас создал, тот и пусть покупает, а наши деньги потратьте на ремонт наших домов!

  • full

    full
    1 час назад

    А на какой стадии капремонта применяются внедорожники?

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Они их будут жильцам домов давать по месяцу, вместо лифтов

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Уголёк

    А у патриота че, цена меньше что ли? Новый знаете ли тоже не дешевый



    Тебе ссылки на сайт дать, клоун?.. А чем тебе ЛАДА не устраивает, а?.. Вы там чо, совсем охренели, сволочи?!.. ЗАЧЕМ фонду ДВА внедорожника? КРЫШИ В СЁЛАХ РЕМОНТИРОВАТЬ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    жекА-жекА

    Не зря подняли взносы на кап.ремонт на 20%..



    на ДЖИПЫ не хватало.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    И чё? )))

    на закупку легкового автомобиля для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» ~~Nissan X-Trail (Россия) или эквивалент - сумма почти такая же за один)) http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=4&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&placingWaysList=EF&placingWaysList223=&inm111=&priceFrom=1800000&priceTo=2000000&currencyId=1&publishDateFrom=01.02.2017&publishDateTo=&districts=5277399&regions=5277403&af=true&ca=true&pc=true&pa=true&sortBy=UPDATE_DATE&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    УАЗ Патриот СТИЛЬ рекомендованная розничная цена 1 055 000 руб.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ЛайКа

    И чё? )))

    на закупку легкового автомобиля для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» ~~Nissan X-Trail (Россия) или эквивалент - сумма почти такая же за один)) http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=4&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&placingWaysList=EF&placingWaysList223=&inm111=&priceFrom=1800000&priceTo=2000000&currencyId=1&publishDateFrom=01.02.2017&publishDateTo=&districts=5277399&regions=5277403&af=true&ca=true&pc=true&pa=true&sortBy=UPDATE_DATE&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS



    И об этом уже писали, и эту покупку объяснили НЕОБХОДИМОСТЬЮ ездить в отдалённые районы... сволочи

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    С одной стороны звучит вызывающе, Два внедорожника!! Но с другой это же дастер, это проклятье а не Машина. Только посочувствовать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    http://fkramur.ru/zakupki-po-akhd/category/59-priobretenie-legkovogo-avtomobilya-v-kolichestve-2-edinits-dlya-nuzhd-nekommercheskoj-organizatsii-fond-kapitalnogo-remonta-mnogokvartirnykh-domov-amurskoj-oblasti-nomer-zakupki-58562

    Не пойму, только на их сайте есть инфа, в ЕИС не нашла, на РТС тоже https://www.rts-tender.ru/auctionsearch?number=58562

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    ЛайКа

    И чё? )))

    на закупку легкового автомобиля для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» ~~Nissan X-Trail (Россия) или эквивалент - сумма почти такая же за один)) http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=4&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&placingWaysList=EF&placingWaysList223=&inm111=&priceFrom=1800000&priceTo=2000000&currencyId=1&publishDateFrom=01.02.2017&publishDateTo=&districts=5277399&regions=5277403&af=true&ca=true&pc=true&pa=true&sortBy=UPDATE_DATE&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS



    И об этом уже писали, и эту покупку объяснили НЕОБХОДИМОСТЬЮ ездить в отдалённые районы... сволочи



    Чем тебя смущает необходимость ездить в отдаленные районы?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    mikey007

    Уже стандарт

    нормально

    с людей сдирают, из квартир выселяют, а они на эти деньги кутят.



    Бот поющий в одну сторону, сколько будешь срать на новостях? Смысл твоего существования все поняли

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Старший в классе

    mikey007

    Уже стандарт

    нормально

    с людей сдирают, из квартир выселяют, а они на эти деньги кутят.



    Бот поющий в одну сторону, сколько будешь срать на новостях? Смысл твоего существования все поняли



    Не, до вас то еще не дошло.

    Хватит это терпеть (с) Жириновский

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    ......системой креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях....

    И зачем им крепления для детских кресел?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Уже стандарт

    нормально

    с людей сдирают, из квартир выселяют, а они на эти деньги кутят.



    Бот поющий в одну сторону, сколько будешь срать на новостях? Смысл твоего существования все поняли



    Не, до вас то еще не дошло.

    Хватит это терпеть (с) Жириновский



    Разве я не прав, что единственное что ты делаешь это гадишь в новостях? Или под возможного депутата решила закосить?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Сергей Труш

    ЛайКа


    И об этом уже писали, и эту покупку объяснили НЕОБХОДИМОСТЬЮ ездить в отдалённые районы... сволочи



    Да и вообще....

    На автобус сел и поехал зырить на крыши.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    ЛайКа

    И чё? )))

    на закупку легкового автомобиля для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» ~~Nissan X-Trail (Россия) или эквивалент - сумма почти такая же за один)) http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=4&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&placingWaysList=EF&placingWaysList223=&inm111=&priceFrom=1800000&priceTo=2000000&currencyId=1&publishDateFrom=01.02.2017&publishDateTo=&districts=5277399&regions=5277403&af=true&ca=true&pc=true&pa=true&sortBy=UPDATE_DATE&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS



    И об этом уже писали, и эту покупку объяснили НЕОБХОДИМОСТЬЮ ездить в отдалённые районы... сволочи



    Чем тебя смущает необходимость ездить в отдаленные районы?



    Онкодиспансер НИРАЗУ не гонял свои внедеорожники, стоимостью свыше миллиона рублей в отдалённые районы.Они пределы Благовещенского района не покидали.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Онкодиспансеру деньги бюджет выделяет, а на капремонт это наши

    с кровью и слезами выдранные

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    mikey007

    Онкодиспансеру деньги бюджет выделяет, а на капремонт это наши

    с кровью и слезами выдранные



    Трусливая женьщина, с приплаченными руками... премию за чушь получишь в конце месяца

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    ЛайКа

    И чё? )))

    на закупку легкового автомобиля для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» ~~Nissan X-Trail (Россия) или эквивалент - сумма почти такая же за один)) http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=4&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&placingWaysList=EF&placingWaysList223=&inm111=&priceFrom=1800000&priceTo=2000000&currencyId=1&publishDateFrom=01.02.2017&publishDateTo=&districts=5277399&regions=5277403&af=true&ca=true&pc=true&pa=true&sortBy=UPDATE_DATE&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS



    И об этом уже писали, и эту покупку объяснили НЕОБХОДИМОСТЬЮ ездить в отдалённые районы... сволочи



    Чем тебя смущает необходимость ездить в отдаленные районы?



    Онкодиспансер НИРАЗУ не гонял свои внедеорожники, стоимостью свыше миллиона рублей в отдалённые районы.Они пределы Благовещенского района не покидали.



    Да, да... Ты все уже отследил и увидел? Или на сегодняшнем дне эксплуатация их закончилась?

    Расскажи подробнее куда они передвигались, с конкретикой?

  • mikey007

    mikey007
    54 минуты назад

    Старший в классе

    mikey007

    Онкодиспансеру деньги бюджет выделяет, а на капремонт это наши

    с кровью и слезами выдранные



    Трусливая женьщина, с приплаченными руками... премию за чушь получишь в конце месяца



    Этот из Швейка пишет походу.

  • full

    full
    49 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    ЛайКа

    И чё? )))

    на закупку легкового автомобиля для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» ~~Nissan X-Trail (Россия) или эквивалент - сумма почти такая же за один)) http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=4&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&placingWaysList=EF&placingWaysList223=&inm111=&priceFrom=1800000&priceTo=2000000&currencyId=1&publishDateFrom=01.02.2017&publishDateTo=&districts=5277399&regions=5277403&af=true&ca=true&pc=true&pa=true&sortBy=UPDATE_DATE&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS



    И об этом уже писали, и эту покупку объяснили НЕОБХОДИМОСТЬЮ ездить в отдалённые районы... сволочи



    Чем тебя смущает необходимость ездить в отдаленные районы?



    Необходимость ездить в отдаленные районы у этих деятелей только одна - к месту отбывания заключения.

  • олег1975

    олег1975
    48 минут назад

    Слабенькая цена для ДВУХ ВНЕДОРОЖНИКОВ. Разговор ни о чём! Пущай покупают.

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    47 минут назад

    Ну все понятно куда деньги текут ...

  • mikey007

    mikey007
    47 минут назад

  • mikey007

    mikey007
    46 минут назад

    Besstrashnaya

    Ну все понятно куда деньги текут ...



    И почему потом потолки рушатся, после капремонта

  • Уголёк

    Уголёк
    25 минут назад

    Странно, что в принципе поднимается вопрос обходимоси/необходимости покупки авто. Почему у вас никто не спрашивает для чего вы купили машину и почему именно такую модель?!

  • full

    full
    24 минуты назад

    Уголёк

    Странно, что в принципе поднимается вопрос обходимоси/необходимости покупки авто. Почему у вас никто не спрашивает для чего вы купили машину и почему именно такую модель?!



    Потому, что мы покупаем на свои деньги. Понятно, гражданин кремлебот?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    21 минута назад

    Уголёк

    Странно, что в принципе поднимается вопрос обходимоси/необходимости покупки авто. Почему у вас никто не спрашивает для чего вы купили машину и почему именно такую модель?!



    слышь, клоун, /ДВА внедорожника ценой в 1,8 ляма ЗАЧЕМ? Чем обусловлено? Какой производственной необходимостью?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    11 минут назад

    и пошел фонд шиковать. может не платить за капремонт, и джипы не на что будет покупать?

  • архивная

    архивная
    8 минут назад

    mikey007



    Очередная пирамида---вместо того,чтобы качественно делать ремонт,а не латать дыры,покупать будут джипы,что от этого улучшится ремонт домов? Пир во время чумы на НАШИ деньги!

  • Альби

    Альби
    8 минут назад

    Ой, даладна, запричитали!) Вам бы дорогих тачек не захотелось бы, такие деньжищщи имея?)

    Впереди у нас еще много "открытий чУдных")

  • Розеда

    Розеда
    5 минут назад

    Люди! Ребята! О чем шумим? Что конкретно мы с вами сможем сделать? Дорогие мужчины! Может хватит словоблудия? Может пора хоть как-то остановить беспредел? Мне стыдно за вас!!!

  • Альби

    Альби
    3 минуты назад

    Опасные у вас призывы, Розеда! Возьмем вилы и топоры?

  • full

    full
    2 минуты назад

    Розеда

    Люди! Ребята! О чем шумим? Что конкретно мы с вами сможем сделать? Дорогие мужчины! Может хватит словоблудия? Может пора хоть как-то остановить беспредел? Мне стыдно за вас!!!



    Остановить очень просто - не платить за якобы капремонт. Утром стулья - днем деньги.

  • Мелисса

    Мелисса
    1 минута назад

    Расстрелять, однозначно!

Показать все (49) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

В Благовещенском районе нетрезвая автоледи врезалась в дерево
Общество

В Благовещенске авиакомпания «Икар» не начала продавать льготные билеты
Общество 1

Амурчане жалуются, что дорога Стойба – Экимчан покрыта ямами и льдом
Общество 14

Амурчанку возмутило, что на автовокзале ее заставляли выкупить место для годовалого ребенка