Свалка на 5-й стройке находится на земле Минобороны и городским властям недоступна

Благовещенцы жалуются на несанкционированную свалку в районе 5-й стройки. В мэрии областного центра ответили на информацию, что проблема эта городским властям известна. Однако земля, на которой возникла свалка, находится в собственности Минобороны. Администрация города направила обращения о проведении проверки в управление ветеринарии и Росприроднадзор.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», незаконная свалка уже много лет существует на территории бывшей воинской части по улице Школьной между Театральной и Кузнечной. Местный житель прислал в Амур.инфо фотографии, на которых среди куч мусора видны останки крупного рогатого скота. Он опасается, что с теплом мусор станет источником заразы.

Официальный ответ городской администрации гласит: «Несанкционированная свалка, расположенная в районе ул. Школьная между ул. Театральная – ул. Кузнечная (район 5-й стройки) находится на землях, принадлежащих на праве собственности Министерству Обороны РФ. В адрес Управления ветеринарии по Амурской области и в Росприроднадзор по Амурской области администрацией города Благовещенска направлены обращения о проведении проверки и принятии мер согласно действующему законодательству».

Редакция ИА «Амур.инфо» передала это письмо горожанину, рассказавшему о помойке. «И что же мне делать? – озадачился мужчина. – Туда грузовиками всё сваливают. Мой сын мимо свалки каждый день на остановку ходит – в школу ехать. Мало того что освещения нет, так на этой свалке завелась большая стая собак».

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#ЖКХ #происшествия

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