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Свалка на 5-й стройке находится на земле Минобороны и городским властям недоступна

Свалка на 5-й стройке находится на земле Минобороны и городским властям недоступна

Благовещенцы жалуются на несанкционированную свалку в районе 5-й стройки. В мэрии областного центра ответили на информацию, что проблема эта городским властям известна. Однако земля, на которой возникла свалка, находится в собственности Минобороны. Администрация города направила обращения о проведении проверки в управление ветеринарии и Росприроднадзор.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», незаконная свалка уже много лет существует на территории бывшей воинской части по улице Школьной между Театральной и Кузнечной. Местный житель прислал в Амур.инфо фотографии, на которых среди куч мусора видны останки крупного рогатого скота. Он опасается, что с теплом мусор станет источником заразы.

Официальный ответ городской администрации гласит: «Несанкционированная свалка, расположенная в районе ул. Школьная между ул. Театральная – ул. Кузнечная (район 5-й стройки) находится на землях, принадлежащих на праве собственности Министерству Обороны РФ. В адрес Управления ветеринарии по Амурской области и в Росприроднадзор по Амурской области администрацией города Благовещенска направлены обращения о проведении проверки и принятии мер согласно действующему законодательству».

Редакция ИА «Амур.инфо» передала это письмо горожанину, рассказавшему о помойке. «И что же мне делать? – озадачился мужчина. – Туда грузовиками всё сваливают. Мой сын мимо свалки каждый день на остановку ходит – в школу ехать. Мало того что освещения нет, так на этой свалке завелась большая стая собак».

Просмотров всего: 430

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    3 часа назад

    с собаками связываться не стоит, их надо в Остров спасения везти

  • JuliKuz

    JuliKuz
    3 часа назад

    Люди-свиньи!

  • ф

    ф
    3 часа назад

    dolby сраунд

    с собаками связываться не стоит, их надо в Остров спасения везти



    как их туда вести в таком случае? усилием мысли?

  • full

    full
    2 часа назад

    А вот даже интересно, какая разница, кому принадлежит земля, если она расположена в городе? Типа городские власти коммерсов ободрать могут, а вояк нет? Что то на отписку их ответ походит.

  • ROP_35

    ROP_35
    2 часа назад

    Выполнить отстрел собак.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Там действительно раньше воинскаячасть стояла и здание было и ограждекние все какположено, атеперь там только кирпичные остовы напопимнают о былом. И растет там мощная свалка

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    2 часа назад

    fullА вот даже интересно, какая разница, кому принадлежит земля, если она расположена в городе? Типа городские власти коммерсов ободрать могут, а вояк нет? Что то на отписку их ответ походит.


    логика! уровень недосягаем

  • OT

    OT
    2 часа назад

    dolby сраунд

    full

    А вот даже интересно, какая разница, кому принадлежит земля, если она расположена в городе? Типа городские власти коммерсов ободрать могут, а вояк нет? Что то на отписку их ответ походит.



    логика! уровень недосягаем



    У меня тоже возник вопрос к законодателям как прописаны законы об ответственности воинских формирований в прилегающих к гражданским территориям за соблюдение гражданских нормативов и законов относящихсяк эколгии территории и прочих отношений к гражданско-правовым нормам.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    dolby сраунд

    full

    А вот даже интересно, какая разница, кому принадлежит земля, если она расположена в городе? Типа городские власти коммерсов ободрать могут, а вояк нет? Что то на отписку их ответ походит.



    логика! уровень недосягаем



    Любой уровень досягаем другое дело, что из всего этого может быть.

  • JuliKuz

    JuliKuz
    2 часа назад

    ROP_35 Голову себе отстрели! Умнее же нет мыслей!

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Теперь можно только эту свалку "возглавить", т.е. сделать ее санкционированной, как филиал гор. свалки и брать плату за мусор будет тогда порядок и прибыль. Узаконенный бардак он же ведь уже не бардак вот так все у нас в стране и происходит. С этой свалкой поговорят, отпишутся, нормализуют на бумаге и все дальше пойдет своим чередом.

  • Хитрила

    Хитрила
    1 час назад

    зато кадастравая стоимость 10 соток в 100 метрах от этой свалки 4,5 милионаи дорогу сказала администрация делайти за свой счет, и свалка ничья оказалась, хоть одна псина зайдет ко мне застрелю не задумываясь, здоровье моих маленьких детей мне дороже.

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