Курсанты ВПК «Зенит» достойно представили Белогорск на XIV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ

Курсанты военно-патриотического клуба «Зенит» принимают участие в XIV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ. Он проходит в Москве с 27 марта. Белогорск представляют 10 курсантов ВПК «Зенит» совместно с руководителем Леонидом Шапоровым.

В Сборе ежегодно принимают участие до 700 учащихся кадетских учебных заведений – классов, школ, корпусов различного профиля. В программе мероприятий – знакомство с достопримечательностями Москвы, возложение венков к могиле Неизвестного Солдата, торжественное построение на Соборной площади Кремля, спортивные соревнования. Одно из ключевых мероприятий – смотр строя и песни на Поклонной горе.

– Курсанты ВПК «Зенит» достойно представили наш город, – рассказала представитель школы №4 Елена Шуйская. – Накануне состоялось подведение итогов мероприятия. Военно-патриотический клуб Белогорска награжден дипломом за высокий уровень подготовки делегации и активное участие в XIV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации.

Белогорцы стали победителями в смотре-конкурсе «Строевая песня» и «Прохождение торжественным маршем» в старшей возрастной группе. Белогорские курсанты также награждены дипломами за I место в номинации «Спортивные соревнования» и «Альбом команды». Школьники Белогорска завоевали второе место в номинации «Военно-патриотическая викторина».

– Во Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ курсанты ВПК «Зенит» участвуют впервые, – говорит Елена Шуйская. – Ребята очень довольны поездкой в Москву.

ВПК «Зенит» им. Героя Советского Союза генерала армии В .Ф. Маргелова является одним из ведущих объединений военно-патриотической направленности города. Он образован в 2013 году при содействии Белогорского отделения организаций «Боевое братство» и «Союз ветеранов Афганистана». Объединение работает на базе дополнительного образования школы № 4. В ВПК «Зенит» занимаются учащиеся всех учебных заведений города. Руководитель ВПК «Зенит» подполковник запаса, ветеран боевых действий Леонид Шапоров.

ВПК «Зенит» регулярно защищает честь Белогорска на областном уровне на соревнованиях по военно-прикладным видам: военно-парашютное многоборье, «Призывники Амура», «Штурм крепости», «Равнение на Победу!», «Гагаринские сборы», «Честь дороже жизни!». ВПК «Зенит» – неоднократный победитель и призер областных турниров в командном зачете. Курсанты и воспитанники ВПК «Зенит» отличаются и в личных зачётах, многие имеют высокие достижения и спортивные разряды.

В период с 2014 года выпустился 31 курсант. 15 выпускников «Зенита» уже обучаются в вузах силовых структур и ведомств.

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