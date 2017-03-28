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1 апреля в Белогорске стартует акция «Чистый город»

1 апреля в Белогорске стартует акция «Чистый город»
Фото: euroradio.fm

В Белогорске продолжается весенняя уборка. Внести вклад в благоустройство города может каждый. 1 апреля в Белогорске стартует акция «Чистый город». Она продлится в течение месяца, сообщает городская пресс-служба.

Массовые общегородские субботники в Белогорске назначены главой Белогорска Станиславом Мелюковым на 14 и 15 апреля, рассказали в управлении ЖКХ.

– Мы призываем принять участие в акции, направленной на приведение города в порядок после зимнего периода, все коллективы организаций и предприятий разных форм собственности, жителей города, – говорит начальник управления ЖКХ Ольга Алексеева. – Надеемся, что большинство белогорцев откликнутся и примут участие в весенней уборке.

Ранее сообщалось, что контролировать генеральную весеннюю уборку будет специально созданный штаб. В его составе – руководители структурных подразделений городской администрации, председатель городского Совета народных депутатов, председатель Совета предпринимателей и представители управляющих компаний.

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Ежык

    Ежык
    2 часа назад

    И это шутка)))))

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