Мошенник из Владивостока продавал в Таиланде россиянам взятые в аренду дома

Фото: deita.ru

В Таиланде задержан мошенник из Владивостока Матвей Шувалов, который ещё девять лет назад попал в поле зрения правоохранителей по делу о мошенничестве с недвижимостью в Таиланде, сообщает ИА «Дейта».

Расписывая все прелести недвижимости на популярных таиландских курортах (Паттайя, Пхукет), фигурант предлагал соотечественникам приобрести дома. Многим предложение показалось привлекательным, и люди радостно оформляли сделку. После перечисления денег аферисту семьи въезжали в новые квартиры, будучи абсолютно уверенными в том, что отныне недвижимость находится в их личной собственности. Однако скоро выяснялось, что Шувалов лишь арендовал участки, продавая их доверчивым клиентам по полной цене дома. Таким образом, оплатившие полную стоимость недвижимости люди были не собственниками, а всего лишь арендаторами. Продавец к тому времени уже успевал скрыться с деньгами.

Обманутые россияне обращались в правоохранительные органы Таиланда и РФ, но долгое время процесс практически не двигался. В 2013 году у оперативников появилась возможность арестовать Шувалова во время его недолгого визита во Владивосток, но тому удалось скрыться от полиции, покинув территорию России через Китай. По линии Интерпола розыск был объявлен в 2016 году. И лишь недавно стражам порядка удалось надеть на Шувалова наручники.

Всего от действий задержанного пострадали три семьи из Владивостока. Общая сумма ущерба составила свыше 322 тысяч долларов. Некоторые семьи даже продавали свои квартиры в России, преследуя мечту о загородном доме в жаркой стране на берегу теплого моря. В ближайшее время мошенника депортируют в Россию, где его будут судить.

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