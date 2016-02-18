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Амурские кадеты стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Амурские кадеты стали лучшими на всероссийских соревнованиях

С 27 по 31 марта кадеты лицея № 6 Благовещенска приняли участие в четырнадцатых сборах воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов России. Соревнования проходили в Москве, организаторами стали Росгвардия и ДОСААФ. В итоге амурчане стали победителями сборов.

Состязания включали такие номинации, как военно-историческая викторина, прохождение торжественным маршем, прохождение торжественным маршем с песней, сборка и разборка автомата, эстафета, перетягивание каната, подтягивание на перекладине и упражнение на пресс – у девочек. А также «альбом команды».

Девочки лицея № 6 заняли все три первых места в номинации «упражнение на пресс». В конкурсе «прохождение торжественным маршем с песней» амурские ребята стали победителями. Также победу они праздновали в военно-исторической викторине и «альбоме команды».

Лицею № 6 Благовещенска вручили грамоту за активную гражданскую позицию и высокие показатели работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Ребята благодарят коллектив ДВОКУ за большую помощь в подготовке к соревнованиям.

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#дети

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Комментарии
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  • спартак дв

    спартак дв
    3 часа назад

    Молодцы

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