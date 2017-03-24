На областной турнир по стендовой стрельбе приедет чемпион России

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В выходные, 1 и 2 апреля, под Благовещенском пройдет областной чемпионат по стендовой стрельбе в дисциплине «компакт-спортинг» (стрельба из гладкоствольных ружей по тарелочкам). Кроме спортсменов, в отдельной группе здесь выступят охотники. На турнир из Москвы приедет чемпион России Дмитрий Ильенко.

Соревнования пройдут на стрельбище Амурского регионального отделения ДОСААФ России. В нем примут участие более 30 спортсменов из Благовещенска, Ивановского, Завитинского, Ивановского и Свободненского районов.

Как рассказал главный судья соревнований Роман Березин, стрелки будут разделены на две группы. В первой за звание сильнейшего поспорят охотники. Они рассматривают областной чемпионат как репетицию к открытию сезона 15 апреля. Для них организаторы подготовили менее сложную программу, чем для спортивной группы.

Почетным гостем соревнований будет чемпион России, мастер спорта международного класса Дмитрий Ильенко из Москвы. Победителям вручат специальные призы от организаторов – часы всемирно известной марки и льготные путевки на охоту.

Чемпионат Амурской области по стендовой стрельбе пройдет в три этапа. Его окончательные итоги будут подведены в октябре, сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

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