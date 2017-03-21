Вместо Самойловой на «Евровидение» от России может поехать сибирский ди-джей

Фото: vladtime.ru

Представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве может ди-джей Bananafox из Новосибирска. Об этом стало известно после того, как служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Юлии Самойловой, передаёт VSE42.Ru.

Настоящее имя ди-джея – Дмитрий Бондарь. Молодой человек сделал увлечение электронной танцевальной музыкой своей профессией с 2008 года. Этот музыкальный стиль широко популярен у современной молодёжи, и Bananafox уверен, что это именно то, что необходимо для конкурса.

Такого же мнения придерживается и музыкальный историк Олег Зотов. По его мнению, у Бондаря есть все шансы на победу в «Евровидении». Эксперт находит весьма оригинальным, если исполнитель электронной музыки выиграет конкурс, не произнеся при этом ни слова.

«Евровидение-2017» пройдёт в Киеве. Полуфиналы назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Согласно результатам жеребьёвки, Россия должна выступить во втором полуфинале.

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