И. о. мэра Свободного Юрий Романов: главная задача – это наполняемость бюджета

Исполняющий обязанности главы Свободного Юрий Романов в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо рассказал о том, какие задачи он перед собой ставит в новой должности. По словам Юрия Павловича, первоочередная задача – это погасить кредиторскую задолженность города и работать над наполняемостью бюджета.

«На сегодня кредиторская задолженность города составляет почти 200 миллионов рублей. Нам сейчас, в первую очередь, надо этот долг погасить. Ну и, конечно, думать о том, как наполнить бюджет. Потому что от этого зависит дальнейшее развитие города», – пояснил Юрий Павлович.

Назначение на должность и. о. главы Свободного, по словам Юрия Романова, не было для него неожиданностью. Юрий Романов с 2009 года является главой Свободненского района. «Увольнять я пока никого не собираюсь. И не собираюсь людей из районной администрации перетягивать в администрацию города. Пусть работают, я посмотрю, как люди справляются, как они подстраиваются под мой стиль, темп работы», – ответил Юрий Романов на вопрос о кадровых перестановках.

«Скоро на территории района заработают на полную мощность два крупных завода. Пойдут налоги от НДФЛ, они уже и сейчас начинают поступать. Наша задача, чтобы и район, и город только выиграли от этого», – добавил и.о. главы Свободного.

Как сообщало Амур.инфо, 30 марта мэр Свободного Роберт Каминский написал заявление об отставке по собственному желанию. Это решение одобрил губернатор. Исполняющим обязанности был назначен глава Свободненского района Юрий Романов.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года полномочия Роберта Каминского как мэра Свободного должны были истечь. Но, согласно федеральному законодательству, его право руководить городом автоматически продлилось до 10 сентября 2017 года.

Роберт Каминский руководил администрацией Свободного с 2003 года. На внеочередном заседании Думы Свободного он обратился к народным избранникам: «Я peшил cмeнить paбoтy и нaдeюcь, вы мeня пoддepжитe. Чтoбы нe мeшaть нoвыми пoлитикaм, yxoжy ceйчac».

Редакции Амур.инфо не удалось связаться с Робертом Каминским.

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