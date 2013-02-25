Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:45 5

СМИ: самым вероятным преемником Зюганова является экс-амурчанин Дмитрий Новиков

СМИ: самым вероятным преемником Зюганова является экс-амурчанин Дмитрий Новиков
Фото: kprf32.com

Президентская кампания 2018 года станет последней для председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает «ФедералПресс». Как стало известно изданию, наиболее вероятным преемником Зюганова на посту лидера партии является Дмитрий Новиков, которые долгие годы учился, работал и начинал партийную карьеру в Благовещенске.

«ФедералПресс» пишет, что вопрос преемника Зюганова будет решаться уже после президентских выборов. Но гонка за лидерство в партии идет давно. Дмитрий Новиков – один из четырех заместителей Зюганова. На сегодняшний день он является главным спичрайтером лидера КПРФ, если речь идет о программных и идеологических заявлениях. С конца прошлого года Новикову стали подконтрольны все партийные СМИ.

В числе кандидатов на пост председателя ЦК КПРФ называют также иркутского губернатора Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова. Однако их деятельность почти никак не связана с внутрипартийной работой. А именно встроенность в нее и станет важнейшим фактором при определении нового лидера коммунистов.

Редакция ИА «Амур.инфо» связалась с Дмитрием Новиковым, и он сообщил, что вопрос о руководстве будет решаться уже в 2017 году, но смены председателя ЦК не будет. «В мае 2017 года пройдет XVII съезд партии, на котором будет сформирован новый состав ЦК и всех руководящих органов партии. Однако члены партии не намерены менять председателя, так что вероятнее всего на этом посту останется Геннадий Зюганов. Решения съезда будут действительны до следующего, который состоится через четыре года – в 2021 году», – пояснил Дмитрий Георгиевич.

Дмитрий Георгиевич Новиков в 1992 году окончил Благовещенский пединститут, после работал в нем. Долгое время руководил благовещенским горкомом КПРФ. Был депутатом областного Совета, а затем дважды избирался депутатом Госдумы. В 2013 году вошел в число замов председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Осенью 2016 года коммунисты выдвигали Дмитрия Новикова на должность спикера Госдумы.

Просмотров всего: 214

#партии

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Лариска

    Лариска
    16 минут назад

    Давно пора на покой! Как и Ленину!

    Товарищ Зю - это просто монумент, бесполезный и бездействующий! Набор букв в фамилии. Всегда так было!

    Зю, давай, до свидания!

  • Лариска

    Лариска
    14 минут назад

    Новиков это вообще кто? ЕГо в Благовещенске знают только коммунсобаки! Чем он запомнился? Ничем! Что он сделал полезного? Ничего!

    Шило на мыло!

  • Внучка деда

    Внучка деда
    14 минут назад

    А смысл менять аборигена на алкаша? толку то всё равно ноль

  • Человек.ру

    Человек.ру
    12 минут назад

    Зюганов на трибуне, что Ленин в мавзолее - толку ноль!

    Меня вообще забавляют эти лидеры оппозиции 90-х, которые до сих пор сотрясают воздух и создают видимость бурной деятельности по защите простого народа.

  • СаняCh

    СаняCh
    10 минут назад

    Кто нибудь, скажите уже ему что он волосы после побелки испачкал

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 311

Экс-депутат амурского заксобрания Сергей Абрамов предлагает передать свой мандат Сергею Трушу
Общество

В Благовещенском католическом приходе выставили копию Туринской плащаницы
Власть 187

Амурские депутаты поддержали отставку Сергея Абрамова
Власть 299

Депутат областного заксобрания Сергей Абрамов сложил свои полномочия