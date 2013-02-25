СМИ: самым вероятным преемником Зюганова является экс-амурчанин Дмитрий Новиков

Фото: kprf32.com

Президентская кампания 2018 года станет последней для председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает «ФедералПресс». Как стало известно изданию, наиболее вероятным преемником Зюганова на посту лидера партии является Дмитрий Новиков, которые долгие годы учился, работал и начинал партийную карьеру в Благовещенске.

«ФедералПресс» пишет, что вопрос преемника Зюганова будет решаться уже после президентских выборов. Но гонка за лидерство в партии идет давно. Дмитрий Новиков – один из четырех заместителей Зюганова. На сегодняшний день он является главным спичрайтером лидера КПРФ, если речь идет о программных и идеологических заявлениях. С конца прошлого года Новикову стали подконтрольны все партийные СМИ.

В числе кандидатов на пост председателя ЦК КПРФ называют также иркутского губернатора Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова. Однако их деятельность почти никак не связана с внутрипартийной работой. А именно встроенность в нее и станет важнейшим фактором при определении нового лидера коммунистов.

Редакция ИА «Амур.инфо» связалась с Дмитрием Новиковым, и он сообщил, что вопрос о руководстве будет решаться уже в 2017 году, но смены председателя ЦК не будет. «В мае 2017 года пройдет XVII съезд партии, на котором будет сформирован новый состав ЦК и всех руководящих органов партии. Однако члены партии не намерены менять председателя, так что вероятнее всего на этом посту останется Геннадий Зюганов. Решения съезда будут действительны до следующего, который состоится через четыре года – в 2021 году», – пояснил Дмитрий Георгиевич.

Дмитрий Георгиевич Новиков в 1992 году окончил Благовещенский пединститут, после работал в нем. Долгое время руководил благовещенским горкомом КПРФ. Был депутатом областного Совета, а затем дважды избирался депутатом Госдумы. В 2013 году вошел в число замов председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Осенью 2016 года коммунисты выдвигали Дмитрия Новикова на должность спикера Госдумы.

Просмотров всего: 214

#партии

распечатать