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31марта
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Сегодня, 14:21 5

В Благовещенском районе нетрезвая автоледи врезалась в дерево

В Благовещенском районе нетрезвая автоледи врезалась в дерево
Фото: tvc.ru

В ночь на пятницу, 31 марта, в Благовещенском районе девушка-водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. Как сообщает управление ГИБДД УМВД России по Амурской области, у пострадавшей были признаки алкогольного опьянения. ИА «Амур.инфо» публикует сводку ДТП в Приамурье за 30-31 марта.

30марта в 10:40 в Тамбовке водитель 1973 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha XJR-1300, нарушил правила обгона, создал помеху обгоняемому автомобилю Toyota Corona Premio. Мотоциклист получил травмы.

30 марта в 11:30 в Белогорске водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, допустил наезд на девочку-пешехода 2002 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила травмы.

30 марта в 19:40 на втором километре автодороги Ивановка – Поздеевка (Ивановский район) водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем Honda CRV, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание. Водитель с травмами госпитализирован.

31 марта в 04:20 на шестом километре автодороги Благовещенск – Бибиково (Благовещенский район) девушка-водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Gaia с признаками алкогольного опьянения, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наезд на дерево. Водитель и девушка-пассажир 1995 года рождения с травмами были доставлены в лечебное учреждение.

Просмотров всего: 809

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    47 минут назад

    Напишут же, какая это автоледи, это автосвинья

  • Baska

    Baska
    44 минуты назад

    Автопьянь

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    39 минут назад

    Из-за таких "автоледь" детей страшно куда-то отпускать!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    25 минут назад

    Бревно vs Дерево! Дерево WINS! Fatality!

  • Oldlord

    Oldlord
    14 секунд назад

    Да ладно вам!

    Это же не про "автоледь" и про машинку написано:



    ~~Toyota Gaia с признаками алкогольного опьянения



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