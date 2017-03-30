Амур.инфо подводит итоги конкурса комедии положений

Комедия положений — комедия, сюжет которой строится на случайных и непредвиденных стечениях обстоятельств. Именно такие истории из своей жизни вспоминали читатели Амур.инфо, участвовавшие в конкурсе.

Редакция информационного агентства оценила рассказы форумчан и выбрала историю-победителя. Лучшим признан семейный рассказ пользователя под ником Современник G:

«Расскажу историю знакомства с девушкой. Через интернет-ресурс познакомился с девушкой, долго общались, решили встретиться, она работает врачом в медицинском центре. За несколько дней до нашей встречи я отправил ей фото нового костюма, в котором приду на наше первое свидание (с белой сорочкой и черной бабочкой, классика). И как всегда мы с ней всё это обсуждали через месенджер, посредством сообщений.

Я находился на работе и весна была в самом разгаре, окна в кабинете открывались сотрудниками, которым становилось чрезвычайно жарко от напряженной работы. А я отношусь к той категории людей, которым обычно «холодно», и соответственно против «окон нараспашку». Пишу ей, что замерз, она мне – шапку надень, я – я уже неделю хожу без шапки, но у меня есть с собой для бассейна (я занимаюсь плаванием), она – вот ее и надень.

Отвечаю – не компрометируй меня.

Она – Как? Не представлять тебя в смокинге в черной плавательной шапочке, сидящим на работе за компьютерной игрушкой про злых птиц и при этом не рассказывать об этом всем подряд?

Я – Хорошая фантазия.

И вдруг понимаю, почему бы не сделать эту фантазию реальностью, решил записаться к ней на прием (она не знала моей фамилии, поэтому это был полный сюрприз), каково же было её удивление, когда она увидела меня в костюме, в шапочке для бассейна и с шариками Angry Birds. Мы потом очень долго смеялись. И этот случай навсегда остался в нашей семейной истории. Вот такое недвусмысленное знакомство».

Победитель получает два билета на спектакль «Идеальная жена». Редакция свяжется с форумчанином через систему личных сообщений, и передаст билеты. Спектакль состоится 1 апреля в ОКЦ и начнётся в 19 часов.

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