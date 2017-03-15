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В Красноярске двухлетняя девочка погибла, выпав из окна с пятого этажа

В Красноярске двухлетняя девочка погибла, выпав из окна с пятого этажа
Фото: runews24.ru

Красноярские следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки, выпавшей из окна жилой пятиэтажки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась 30 марта около 17 часов в Кировском районе Красноярска на улице Кутузова.

«Двухлетняя девочка, находясь в комнате, где не было взрослых, перебралась из кроватки на подоконник и выпала из окна пятого этажа, которое было открыто для проветривания», – говорится в сообщении.

Девочка была доставлена в реанимацию, где вскоре скончалась.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, по результатам будет принято процессуальное решение. В подразделение по делам несовершеннолетних полиции будет направлено представление о необходимости контроля за воспитанием детей в данной семье. Отмечается, что ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

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#дети #происшествия

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