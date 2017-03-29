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Прогноз погоды на 1 апреля: в Амурской области день будет ясным

Прогноз погоды на 1 апреля: в Амурской области день будет ясным
Фото: zellox.com

В субботу, 1 апреля, в Амурской области ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер подует с запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура составит 3-8 градусов ниже нуля, местами по северу – 11-16 градусов.

Днем местами по северу возможны слабые, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. При западном ветре, который подует со скоростью 2-7 метров в секунду, температура составит +10...+15 градусов. На севере будет не выше +4.

В Благовещенске день будет ясным. Скорость западного ветра ночью – 2-7, днем – 5-10 метров в секунду. Ночью столбики уличных термометров опустятся до -4, днем поднимутся до +14 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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