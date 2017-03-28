Министр развития Дальнего Востока и губернатор Приамурья посетили космоград Циолковский

Фото: amurobl.ru

В космограде Циолковский построена котельная, оснащенная восемью котлами и способная отапливать не только сам Циолковский, но и шеститысячный Углегорск. Однако не хватает 40 миллионов, чтобы переключить сети со старой котельной на новую. Этот и другие вопросы обсудили в ходе рабочей поездки министр Александр Галушка и губернатор Александр Козлов.

Главной темой поездки чиновников в строящийся город Циолковский стали объекты социальной сферы: действующие очистные сооружения и новая котельная.

«Осмотрели объекты, которые строятся или будут реконструированы в рамках программы Роскосмоса, которая сегодня находится на рассмотрении в правительстве РФ. Мы настаиваем, чтобы в программу было включено не только строительство площадки запуска космических кораблей, но и социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе котельные. Когда есть новая и старая котельные, не хватает 40 миллионов рублей, чтобы переключить старую на новую, очистные сооружения, дом культуры, который необходим жителям. Нужно было варианты обсудить на месте для последующих решений и согласования на федеральном уровне с председателем правительства», – прокомментировал Александр Козлов.

Кстати, новая котельная рассчитана на работу при температуре воздуха до – 60 градусов. Оборудование здесь практически всё российского производства с самой современной степенью экологической безопасности. Современные технологии позволили увеличить коэффициент полезного действия на 5-7 %. Производительность котельной 90 мВт, что в 2,5 раза больше мощности нынешней котельной Углегорска. Она рассчитана на два вида топлива: мазут и газ.

Александр Козлов и Александр Галушка осмотрели также детский сад, сдача которого запланирована в мае этого года, и квартиры в новом доме. По информации предприятия «Спецстройтехнологии», ведущего строительство современного города, уже завершено строительство пяти жилых домов, из них четыре дома уже заселены. В мае 2017 года планируется завершение работ ещё на двух жилых домах. Всего в 2017 году будет построено 1 295 квартир. До конца июня завершится строительство детского сада на 230 мест. На днях был проверен бассейн – его заполняли водой. Ведется обустройство детских площадок. Александр Козлов отметил, что держит на контроле благоустройство территорий возле детского садика. Строители заверили, что предусмотрено газонное покрытие.

Также губернатор и федеральный министр посетили поликлинику, которая была открыта в марте. Медцентр оснащен самым современным оборудованием. Рассчитан на оказание медицинской помощи всем амурчанам, сообщает пресс-служба областного правительства.

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