Курс доллара снизился до 56 рублей впервые с лета 2015 года

Фото: bankdirect.pro

Рубль укрепил свои позиции относительно американской и европейской валют, отреагировав на рост цен на нефть. Так, доллар впервые с июля 2015 года снизился до отметки в 56 рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

В минувший четверг на 15:45 по московскому времени курс доллара снижался на 51 копейку – до 56,11 рубля. Ранее в ходе торгов курс доллара снижался до 56 рублей – минимума с 3 июля 2015 года.

Курс евро к этому времени снижался на 73 копейки – до 60,2 рубля.

Как отмечают эксперты, укрепление российской валюты наблюдается на фоне роста цен на нефть. Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,59 % – до 52,85 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость барреля поднималась до 52,95 доллара.

По мнению ведущего аналитика банка «Российский Капитал» Анастасии Сосновой, в ближайшее время нефтяные котировки Brent будут курсировать в диапазоне 50-54 доллара за баррель. Соснова также отметила, что если до конца недели валюта США закрепится ниже указанной отметки, то в дальнейшем (под воздействием нефтяного фактора) можно будет рассчитывать и на более серьёзное укрепление рубля к доллару.

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#экономика

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