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В Благовещенске авиакомпания «Икар» не начала продавать льготные билеты

В Благовещенске авиакомпания «Икар» не начала продавать льготные билеты
Фото: пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области

Авиакомпания «Икар» пока не начала продавать в Благовещенске авиабилеты по субсидированным тарифам в рамках правительственной программы «Дальний Восток–2017». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 апреля по 31 октября из Благовещенска в Москву три авиакомпании – «ВИМ-Авиа», «Уральские авиалинии» и «Икар» – будут осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, в рамках правительственной программы «Дальний Восток–2017». Стоимость билета составляет 6 400 рублей. Однако, по информации амурского минтранса, «Икар» задерживает сроки продажи билетов по субсидированным тарифам.

«Мы обеспокоены отсутствием продаж льготных авиабилетов компанией "Икар", так как с 1 апреля должны полететь первые пассажиры, а продажи до сих пор нет. Ситуацию держали на контроле, вчера окончательно получили ответ от генерального директора авиакомпании "Икар" Ленгарова Андрея Олеговича. Он пояснил, что задержка связана с вопросами по подписанию договоров между перевозчиками и федеральным агентством воздушного транспорта, и заверил нас, что продажи льготных билетов начнутся 3-4 апреля», – комментирует министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

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