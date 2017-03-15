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Сегодня, 12:01 8

Очевидцы: в Благовещенске на Дьяченко путь машинам преградил тренажер (видео)

Очевидцы: в Благовещенске на Дьяченко путь машинам преградил тренажер (видео)

Жители Благовещенска выложили в социальных сетях необычное видео. По данным очевидцев, в ночное время автомобилям, которые ехали по улице Дьяченко, путь преградил уличный тренажер.

Как видно на кадрах, путь машине преграждает конструкция из трех секций, похожая на тренажер для ног по типу качелей. Она стоит прямо посреди проезжей части на регулируемом пешеходном переходе.

Выяснилось, что конструкция была украдена со стадиона благовещенской гимназии № 25. Ее вырвали вместе с бетонным основанием. Теперь в школе думают, как вернуть ее на место.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

Просмотров всего: 2831

#жизнь

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    вот это новость, ай да амуринфо

  • вячеславович

    вячеславович
    2 часа назад

    И веселые качели распилили на цветмет...

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Едут типа ни в чем не бывало и тут бах качели - всех подельников в карцер

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Подросткам скучно стало.Хорошо что улица освещена!

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Подросткам скучно стало.Хорошо что улица освещена!

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Малолетние дебилы ... Своими куриными мозгами даже представить не могут, что такие идиотские шуточки могут привести к трагедии...

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    А где про малолетних написано?

    Ну, кроме комментариев, естественно.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    36 минут назад

    Oldlord

    А где про малолетних написано?

    Ну, кроме комментариев, естественно.



    А даже если нигде не написано по поступку видно - у тех кто это сделал ума как у безмозглых малолеток!

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