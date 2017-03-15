Очевидцы: в Благовещенске на Дьяченко путь машинам преградил тренажер (видео)

Жители Благовещенска выложили в социальных сетях необычное видео. По данным очевидцев, в ночное время автомобилям, которые ехали по улице Дьяченко, путь преградил уличный тренажер.

Как видно на кадрах, путь машине преграждает конструкция из трех секций, похожая на тренажер для ног по типу качелей. Она стоит прямо посреди проезжей части на регулируемом пешеходном переходе.

Выяснилось, что конструкция была украдена со стадиона благовещенской гимназии № 25. Ее вырвали вместе с бетонным основанием. Теперь в школе думают, как вернуть ее на место.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

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#жизнь

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