Директора «АвтоСтройМеханизация» обвиняют в невыплате зарплаты и неуплате налогов

В компании «АвтоСтройМеханизация» свыше трех месяцев не выплачивали зарплату сотрудникам – всего более 3,5 миллиона рублей. 29 марта 2017 года прокурор Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора фирмы. Его обвиняют в невыплате заработной платы и неисполнении обязанностей налогового агента.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уголовное дело на директора «АвтоСтройМеханизации» завели в апреле 2016 года. Тогда общая сумма задолженности составляла более 20 миллионов. Руководство компании написало письмо Путину, где объяснило, что долги образовались по вине предприятия-заказчика – «Покровского рудника», который задолжал более 70 миллионов рублей. «АвтоСтройМеханизация» обратилась в арбитраж. Первый иск на 37 миллионов рублей она выиграла и, по информации юристов предприятия, деньги от «Покровского рудника» поступили на счета судебных приставов. Но потом ушли обратно руднику.

29 марта 2017 года уголовное дело было направлено в Благовещенский городской суд. Следствие установило, что руководитель «АвтоСтройМеханизации» с ноября 2015 года по январь 2016 года включительно не выплачивал заработную плату работникам полностью, а также частично за ноябрь и декабрь 2015 года. Сумма невыплаченной заработной платы составила около 3,5 миллиона рублей. Потерпевших по делу – 48 работников. Кроме того, не заплатил налоги в крупном размере – свыше 18,8 миллиона рублей.

Прокурор Благовещенска в рамках уголовного дела заявил гражданский иск на указанную сумму. В обеспечении гражданского иска и возможной конфискации имущества следственными органами наложен арест на имущество общества на сумму 12 миллионов рублей.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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