Жители двух домов в Чигирях жалуются на крыс и подтопления из септика (видео)

Жители двух трехэтажных домов села Чигири по адресам: Красная, 1 и Красная, 3 страдают от нашествий комаров, крыс и ежедневных подтоплений из септика. Сами же дома, говорят жильцы, просто разрушаются.

Эти дома строила компания «Хуа Син», а принимала в эксплуатацию администрация Благовещенского района. Пытаясь отстоять свои права, люди сбились со счета, сколько судов уже прошло.

Над лужами нечистот в подвале дома № 3 по улице Красной вьются комары и мошки. Насекомых ловят даже в квартирах, говорят жильцы. Некоторые хозяева периодически борются с грызунами. И если от них еще можно избавиться, то от запаха – сложно. Местный септик почти каждый день переполняется и затопляет двор этих трехэтажек.

Практически сразу после приема в эксплуатацию, в 2014 году, дом начал разрушаться, говорят жильцы. От фасада отваливались куски штукатурки, пошли трещины, в квартирах из-за проблем с вентиляцией стала появляться плесень. А в соседнем доме не было горячей воды, пока не вмешалась жилинспекция.

«Мы приняли управление этого дома, уже тогда выявились недостатки, недоделки, нарушение проектных документаций, всего что можно было. В тот момент, когда был застройщик еще на плаву, был момент обязать застройщика выполнить то, за что люди заплатили», – отмечает руководитель бывшей управляющей компании дома по Красной, 3 Юрий Корнеенков.

От застройщика добились частичного благоустройства территории и установки площадки под мусор. С 2015 года, по словам жильцов, прошло не меньше 20 судов. Последний был неделю назад – в пользу жильцов. Однако они все равно переживают, что останутся ни с чем, поэтому настроены решительно.

«Подавать в суд на администрацию, которая приняла эти дома. Приняли с такими недоделками! Надо как-то с ними бороться», – говорит старшая дома по Красной, 3 Валентина Глотова.

«Если бы была наша вина, то правоохранительные органы давно дали бы оценку нашим действиям. И кто-то понес наказание. Там были отдельные недостатки, по которым были представлены гарантийные письма. И поэтому мы думали, что они выполнят все это. Мы в любом случае людей не бросаем», – рассказывает первый заместитель главы администрации Благовещенского района Андрей Корниенко.

Гарантийный срок домов – 5 лет. Все претензии к «Хуа Син» действенны до 2019 года. На днях чиновники вновь встретились с застройщиком, который пообещал, что начнет устранять недостатки в апреле, когда сдаст еще три дома в Чигирях. Они находятся неподалеку, и каково их техническое состояние, пока неизвестно.

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#ЖКХ #строительство

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