В США при пожаре обрушился участок эстакады (видео)

Фото: youtube.com

В американской Атланте (штат Джорджия) в результате сильного пожара произошло обрушение части эстакады на автомагистрали. Об этом сообщается на странице городской пожарной и спасательной службы в Twitter, передаёт ИА Regnum.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, в момент обрушения автомобилей на эстакаде не было.

К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать пламя. Подъезды к данному участку пострадавшей магистрали перекрыты. Водителей просят выбирать объездные маршруты.

По информации местной спасательной службы, под магистралью произошло возгорание больших катушек пластиковых труб, хранившихся под эстакадой. Предположительно, пожар привёл к расплавлению металлических конструкций.

На месте продолжают работать экстренные службы.

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