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Российские учёные создали лекарство от устойчивой формы туберкулёза

Российские учёные создали лекарство от устойчивой формы туберкулёза
Фото: newinform.com

Группе российских учёных удалось разработать уникальное лекарство, способное побороть устойчивую форму туберкулёза. Новый препарат успешно прошёл ряд клинических испытаний. Планируется, что уже в 2018 году он появится на отечественных прилавках, сообщают «Известия».

Как пояснили разработчики из компании «Инфектекс», лекарство создано для людей, страдающих от туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, когда бактерии нельзя побороть стандартными и популярными препаратами.

В настоящее время проводится регистрация в госреестре лекарственных средств. Испытания препарата проводились на 140 больных лёгочным туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) в клинических центрах России. Эффективность лечения составила 80 %, по оценкам специалистов, новинка продемонстрировала свою безопасность и хорошую переносимость.

По данным Росстата, в 2015 году в России было зарегистрировано 84,5 тысячи больных туберкулёзом. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире их насчитывается 10,4 миллиона, в том числе 480 тысяч – с МЛУ. Наиболее неблагоприятна ситуация в Индии, Китае и России. В 2015 году от туберкулёза умерло 1,8 миллиона человек.

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#здоровье #наука

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