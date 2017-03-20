С 1 апреля в пяти районах Приамурья открывается пожароопасный сезон

Фото: telefakt.ru

С субботы, 1 апреля, на территории пяти районов Амурской области – Сковородинского, Магдагачинского, части Зейского, Свободненского и Благовещенского – начинается пожароопасный сезон.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, область готова к пожароопасному сезону. Это подтвердила проверка департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, проведенная в период с 1 по 6 марта этого года.

Так, противопожарное обустройство лесов началось с окончанием пожароопасного сезона 2016 года. Сейчас в области проводятся профилактические выжигания сухой растительности. Эти работы планируется завершить: в южных и центральных районах – до середины апреля, в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах – до середины мая.

В регионе отремонтировали противопожарную технику, оборудование, проведено укомплектование средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, создан необходимый резерв ГСМ и запасных частей.

Для проведения работ по мониторингу лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров «Амурской Авиабазой» подготовлены два самолета ТВС-2МС, два самолета Ан-2 и два вертолета Ми-8. Создано 40 межведомственных патрульных групп, в которые вошли 122 человека. Организована работа 32 постов.

В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Амурской области на 2017 год, к тушению привлекаются 940 человек и 522 единицы техники. Еще 49 человек могут привлечь дополнительно.

Заключены соглашения между правительством Амурской области и правительствами соседних субъектов о взаимодействии при ликвидации ЧС, возникших из-за природных пожаров. Заключено соглашение с ГУ МЧС России по Амурской области и Амурским авиационным спасательным центром о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации ЧС, возникших из-за природных пожаров.

В районах области создано 565 подразделений добровольной пожарной охраны в 528 населенных пунктах, общей численностью 2 354 человека. Подразделения обеспечены техникой.

В регионе сделано 3 079,6 километра минерализованных полос. Вдоль автомобильных дорог местного значения в полосах отчуждения очищено 2547,4 километра полос. Установлено 108 наблюдательных вышек и 12 видеокамер. Оборудовано 503 места для посадки вертолетов. Установлено 1 168 устройств для подачи звукового сигнала. В области имеется 3 340 источников наружного противопожарного водоснабжения.

По среднемноголетним данным пожароопасный сезон на территории Амурской области начинается с середины апреля и заканчивается в третьей декаде октября. Пик горимости приходится на май.

Просмотров всего: 463

#пожары

распечатать