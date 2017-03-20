Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:12 5

С 1 апреля в пяти районах Приамурья открывается пожароопасный сезон

С 1 апреля в пяти районах Приамурья открывается пожароопасный сезон
Фото: telefakt.ru

С субботы, 1 апреля, на территории пяти районов Амурской области – Сковородинского, Магдагачинского, части Зейского, Свободненского и Благовещенского – начинается пожароопасный сезон.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, область готова к пожароопасному сезону. Это подтвердила проверка департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, проведенная в период с 1 по 6 марта этого года.

Так, противопожарное обустройство лесов началось с окончанием пожароопасного сезона 2016 года. Сейчас в области проводятся профилактические выжигания сухой растительности. Эти работы планируется завершить: в южных и центральных районах – до середины апреля, в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах – до середины мая.

В регионе отремонтировали противопожарную технику, оборудование, проведено укомплектование средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, создан необходимый резерв ГСМ и запасных частей.

Для проведения работ по мониторингу лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров «Амурской Авиабазой» подготовлены два самолета ТВС-2МС, два самолета Ан-2 и два вертолета Ми-8. Создано 40 межведомственных патрульных групп, в которые вошли 122 человека. Организована работа 32 постов.

В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Амурской области на 2017 год, к тушению привлекаются 940 человек и 522 единицы техники. Еще 49 человек могут привлечь дополнительно.

Заключены соглашения между правительством Амурской области и правительствами соседних субъектов о взаимодействии при ликвидации ЧС, возникших из-за природных пожаров. Заключено соглашение с ГУ МЧС России по Амурской области и Амурским авиационным спасательным центром о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации ЧС, возникших из-за природных пожаров.

В районах области создано 565 подразделений добровольной пожарной охраны в 528 населенных пунктах, общей численностью 2 354 человека. Подразделения обеспечены техникой.

В регионе сделано 3 079,6 километра минерализованных полос. Вдоль автомобильных дорог местного значения в полосах отчуждения очищено 2547,4 километра полос. Установлено 108 наблюдательных вышек и 12 видеокамер. Оборудовано 503 места для посадки вертолетов. Установлено 1 168 устройств для подачи звукового сигнала. В области имеется 3 340 источников наружного противопожарного водоснабжения.

По среднемноголетним данным пожароопасный сезон на территории Амурской области начинается с середины апреля и заканчивается в третьей декаде октября. Пик горимости приходится на май.

Просмотров всего: 463

#пожары

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • StrelOKizBlagi

    StrelOKizBlagi
    2 часа назад

    Вопрос: - Кто отвечает за грамотность и достоверность предоставляемой информации?

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    Задолбали! Почему нельзя костер разводить у воды? Как на рыбалке без костра?

  • Master_OTK

    Master_OTK
    2 часа назад

    У воды можно...

  • avantura

    avantura
    2 часа назад

    И в своём огороде можно, если нет сухой травы

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В США при пожаре обрушился участок эстакады (видео)
Происшествия 2

На месте пожара в амурском селе Невер найдено тело женщины
Происшествия 1

В Благовещенске на улице Первомайской горел автомобиль (видео)
Происшествия 31

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке возросла в сто раз