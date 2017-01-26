Трем безработным шимановцам дадут деньги на свой бизнес

Фото: пресс-служба областного центра занятости

Семь безработных жителей Шимановска пытались получить деньги в центре занятости населения города на открытие своего дела. Они защищали бизнес-планы перед экспертной комиссией по выделению единовременной финансовой помощи. В итоге комиссия одобрила три проекта.

В экспертную комиссию, кроме специалистов центра занятости населения, были включены представители отдела экономики администрации, управления Пенсионного фонда, налоговой службы и совета ветеранов. Безработные жители Шимановска, защищая свои бизнес-планы, продумали, с кем они будут заключать договоры на аренду помещений для ведения дела.

Победители конкурса – будущие предприниматели – займутся оказанием современных фотоуслуг, ремонтом и обслуживанием онлайн кассовых аппаратов и мобильными сварочными и ремонтными работами.

Один из претендентов указал в своем бизнес-плане, что, помимо работы, он планирует создать клуб для подростков по сбору и ремонту автотехники и велосипедов, сообщает пресс-служба областного центра занятости населения.

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#соцзащита #Шимановск

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