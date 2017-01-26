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Сегодня, 11:07 9

Трем безработным шимановцам дадут деньги на свой бизнес

Трем безработным шимановцам дадут деньги на свой бизнес
Фото: пресс-служба областного центра занятости

Семь безработных жителей Шимановска пытались получить деньги в центре занятости населения города на открытие своего дела. Они защищали бизнес-планы перед экспертной комиссией по выделению единовременной финансовой помощи. В итоге комиссия одобрила три проекта.

В экспертную комиссию, кроме специалистов центра занятости населения, были включены представители отдела экономики администрации, управления Пенсионного фонда, налоговой службы и совета ветеранов. Безработные жители Шимановска, защищая свои бизнес-планы, продумали, с кем они будут заключать договоры на аренду помещений для ведения дела.

Победители конкурса – будущие предприниматели – займутся оказанием современных фотоуслуг, ремонтом и обслуживанием онлайн кассовых аппаратов и мобильными сварочными и ремонтными работами.

Один из претендентов указал в своем бизнес-плане, что, помимо работы, он планирует создать клуб для подростков по сбору и ремонту автотехники и велосипедов, сообщает пресс-служба областного центра занятости населения.

Просмотров всего: 779

#соцзащита #Шимановск

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Sypha

    Sypha
    4 часа назад

    Я так понимаю, членов экспертной комиссии было больше, чем людей, которым оказали помощь :)

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Сколько денег-то дали каждому?

  • Куратор

    Куратор
    3 часа назад

    TуманСколько денег-то дали каждому?


    58800

  • Громова

    Громова
    3 часа назад

    Куратор

    Tуман

    Сколько денег-то дали каждому?



    58800


    Серьезно???

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Куратор

    Tуман

    Сколько денег-то дали каждому?



    58800


    Кассовый аппарат купить хватит.

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Интересно было бы отследить результат.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    30 минут назад

    Главное, чтобы эти проекты получили должную реализацию, а у их разработчиков хватило бы сил довести дело до самоокупаемости и дальнейшей прибыльности.

    А так, тема хороша!

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    29 минут назад

    Sypha

    Я так понимаю, членов экспертной комиссии было больше, чем людей, которым оказали помощь :)



    Не важно, сколько было членов комиссии! Главное, чтобы результат был и достойные проекты нашли свое воплощение в жизни!

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    Для нормальной фотостудии 60 тыр маловато будет.

    Я уж молчу про авторемонт.

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