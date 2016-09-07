Рособрнадзор после проверок запретил приём студентов в три российских вуза

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Рособрнадзор запретил приём студентов в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверки Рособрнадзора проводились в период с 24 по 30 марта 2017 года. В ведомстве также уточнили, что приостановлено действие лицензии НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования». Кроме того, на основании суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ЧОУ ВО «Кисловодский институт экономики и права».

По результатам проверок также лишён госаккредитации московский филиал ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм».

В пресс-службе ведомства пояснили: лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае её аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В случае приостановления или лишения действия госаккредитации высшее учебное заведение может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не имеет права на выдачу дипломов установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии по призыву.

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