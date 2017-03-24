Для чего жительница Смоленска купила форму сотрудника ГИБДД: обзор прессы

Фото: smollenta.ru

Чем бытовая техника угрожает личному пространству ее владельца; кто подал в отставку в Свободном; сколько процентов населения не способно переварить молоко, а сколько – алкоголь – о чем пишет пресса, рассказывает в сегодняшнем обзоре его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» сегодня пишут о том, что мэр Свободного Роберт Каминский, занимавший кресло градоначальника более 13 лет, подал прошение об отставке. Губернатор области Козлов согласился с этим решением.

А еще из главной газеты области можно узнать о том, что Благовещенск подсел на фастфуд: буквально за год количество точек быстрого питания увеличилось в два раза. А вообще на предприятиях общепита в столице области насчитывается 16 690 посадочных мест. Но попробуйте найти свободное в пятничный вечер!

Также в номере

И уж коль скоро затронули продовольственную тему, Павел Савинкин продолжает ее заметкой о том, что в Приамурье создали сладкую Красную книгу – это набор шоколадок, на обертках которых изображены редкие животные и птицы. То есть не просто съел шоколадку, а еще и подумал, что нужно беречь природу.

И завершает тему еды колонка Натальи Фадеевой о том, что люди едят много мусора – колбас, пирожных, пиццы, пельменей, кетчупов, майонезов... (обозреватель прекращает перечисление, а то боится, что и до вечера не закончит!) При этом люди игнорируют правильные продукты: кабачки, брокколи, рыбий жир… «В общем, стоит взглянуть на себя зеркало, – пишет обозреватель. – И не втягивайте живот. Убедились в правильности написанного?»

Полный абзац

В «Российской газете» Павел Андреевич прочел заметку о том, как жительница Смоленска шутки ради купила себе форму сотрудника ГИБДД, а потом (и тоже шутки ради) начала представляться работником этой структуры. А потом заметила, что вдруг появилось большое количество людей, желающих «порешать вопросы». И тогда она стала обещать помощь при сдаче экзаменов на права, при возвращении водительского удостоверения и т.п – все же знают, сколько проблем у несчастного автолюбителя!

Понятно, что услуги она обещала за деньги. В общей сложности «нагрела» простаков на полтора миллиона рублей. Но не успела вовремя переодеться…

Не пропусти

Далее «Комсомольская правда», в которой обращает на себя внимание сообщение о том, что бытовая техника сегодня представляет угрозу личному пространству каждого из нас: все эти холодильники, утюги и прочие стиральные машины настолько поумнели, что выполняют еще и несвойственные им прежде функции – они шпионят за нами! Так что «где-то там» знают, чем читатели занимаются на диване! «Если что, то про диван – не я, а газета», – замечает автор обзора.

Еще газета напомнила о скорбной дате: ровно 150 лет назад Россия продала Аляску. Не пора ли направить туда «вежливых людей»?

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя», где пишут о том, что, согласно исследованиям ученых, 48 % городского населения в возрасте от 20 до 45 лет не способны переваривать молоко (причина называется). И только 9 % (а если точнее, то 8,9 %) имеют непереносимость к алкоголю.

Конечно, есть в этом еженедельнике интересные публикации о том, что бесплатный гектар поспособствует созданию новых населенных пунктов, что инфляция, оказывается, замедляется, что мужчин нужно кормить правильно…

«А я, читая все это, возвращаюсь мысленно к заметке о молоке и алкоголе, и думаю: вот ведь интересно,- не переносящие молока – молоко не пьют. А не переносящие алкоголя… И тут закончилось время обзора», – с сожалением вздыхает Павел Андреевич и прощается до понедельника.

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